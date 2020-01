Sono attualmente aperti i casting per la ricerca di attori e attrici di varie età per la realizzazione di uno short film di carattere drammatico da girare prossimamente in Piemonte.

Sono inoltre tuttora aperte le selezioni sia di attori e attrici che di fonici per un cortometraggio le cui riprese verranno poi effettuate a breve tra Napoli e Caserta.

Un cortometraggio di genere drammatico

Per realizzare un cortometraggio di produzione indipendente di tipo drammatico, con riprese da effettuarsi poi in Piemonte nella prima metà del prossimo mese di marzo, sono tuttora aperte le relative selezioni per la ricerca di ruoli attoriali.

Il progetto in questione ha vinto la Summer School 'Pitch & Dream'di A.I.A.C.E. e il cortometraggio sarà girato da un grupoo di studenti della Summer School A.I.A.C.E. per venire poi successivamente proposto nell'ambito di numerosi concorsi di carattere cinematografico, sia di livello nazionale che internazionale.

In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata nei confronti delle seguenti figure, preferibilmente residenti in Piemonte: due ragazze di età compresa tra 15 e 20 anni, un uomo tra 35 e 50 anni e un ragazzo di età compresa tra 15 e 20 anni.

In tutti i casi indicati l'età è sempre e soltanto da riferirsi a quella scenica e mai a quella anagrafica.

I casting si svolgeranno a Torino venerdì 17 e sabato 18 gennaio presso la Sala Casting di via Cagliari, 40/E, della Film Commission Torino Piemonte, in entrambi i casi a partire dalle ore 8 e sino alle ore 12. Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono presentarsi direttamente portando con sè una fotografia e il proprio curriculum artistico-professionale stampato. I candidati minorenni devono essere accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci, muniti di un proprio documento di identità. Le selezioni saranno curate da Alessandro Ciniero. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli è consigliabile di visionare previamente il sito web di Film Commission Torino Piemonte o di inviare una email a: ale.titanic@ hotmail.it.

Uno short film in Campania

Per la realizzaziome di un cortometraggio le cui riprese verranno effettuate tra Napoli e Caserta nel prossimo mese di febbraio, nell'arco di una sola giornata, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di due attori (un uomo e una donna) di età compresa tra 25 e 35 anni e di un fonico.

Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica (utilizzabile anche per richiedere ulteriori informazioni): antpi@ live.it.