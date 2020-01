Sono appena partite le selezioni di figure varie quanto originali per realizzare un nuovo programma per Mediaset che andrà poi in onda su Canale 5 in prima serata. Sono inoltre ancora in corso le selezioni, che si svolgeranno successivamente a Milano, di artisti ambosessi, tra cui batteristi, percussionisti, danzatori, ginnasti e acrobati, da inserire nel gruppo musicale Vulcanica Percussionisti.

Un nuovo programma Mediaset

Sono in corso i casting relativi alla realizzazione di un nuovo interessante programma che verrà poi messo in onda in prima serata sulle reti Mediaset, per l'esattezza su Canale 5.

Nello specifico, si selezionano attualmente ambosessi maggiorenni, con visi particolari e personalità alquanto originali ed eccentriche, tutti residenti nell'ambito della provincia di Foggia. Si richiede una rilevante disponibilità a mettersi in gioco, una considerevole e forte autoironia e notevoli abilità nell'ambito della improvvisazione. Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente al proprio curriculum artistico-professionale e a due fotografie, di cui una in primo piano e una a figura intera, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingprojectfg2020@ gmail.com.

i provini si svolgeranno poi al Cineporto di Foggia ma esclusivamente su convocazione.

Vulcanica Percussionisti

Sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di vari artisti (sul piano musicale ma anche della danza e di attività ginniche ed acrobatiche), da inserire successivamente a livello di titolari all'interno del noto, quanto interessante e originale, gruppo musicale Vulcanica Percussionisti.

In particolare, la richiesta in questione è al momento indirizzata innanzitutto nei confronti di batteristi, batteriste, percussionisti, percussioniste. Si cercano inoltre danzatori e danzatrici in possesso comunque di una notevole predisposizione al ritmo, nonchè ginnasti, ginnaste, acrobati e acrobate. Tutti i candidati devono avere un domicilio stabile su Milano città o provincia. Per proporre la propria candidatura è necessario inviare entro e non oltre il prossimo 29 febbraio dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico-professionale e alcune fotografie alquanto recenti, a questo indirizzo di posta elettronica: audizioni.milano@ gmail.com.

Gli artisti ritenuti interessanti a partire da una prima valutazione online in base alla documentazione presentata verranno successivamente convocati per le relative audizioni, che si svolgeranno a Milano, fornendo tutte le necessarie informazioni.