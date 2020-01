Casting attualmente aperti per la ricerca di ruoli, figuranti e comparse per il film dal titolo Resilienza, diretto da Antonio Centomani e prodotto da Lupa Film. Le riprese verranno poi effettuate a Ischia. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di ruoli attoriali e comparse per il film di produzione indipendente dal titolo Ombra della notte, con riprese in varie città italiane.

Resilienza

Per la realizzazione di un nuovo film diretto da Antonio Centomani e dal titolo provvisorio Resilienza, sono in corso le selezioni.

In particolare, per questo nuovo progetto cinematografico prodotto da Lupa Film, si cercano ruoli, figuranti e comparse di età compresa tra 15 e 90 anni. Le riprese verranno poi effettuate a Ischia. Le selezioni si terranno a Forio di Ischia giovedì 9 gennaio a partire dalle ore 9, 30 fino, orientativamente, alle ore 13, presso l'Albergo Sorriso Resort. Gli interessati a proporre la propria candidatura possono presentarsi direttamente. I minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci.

Ombra della notte

Per realizzare un film, di genere thriller, dal titolo Ombra della notte e di produzione indipendente, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, attrici e comparse. Le riprese verranno poi effettuate in vari petiodi tra i mesi di febbraio e marzo di quest'anno a Milano, Catania, Napoli e Roma. Entrando maggiormente nello specifivc, la richiesta in questione è indirizzata innanzitutto nei confronti delle seguenti figure attoriali: due attrici di età compresa tra 18 e 30 anni, su Milano, due attrici tra 30 e 35 anni, su Roma, tutte di bella presenza e con esperienze in ambito recitativo. Si cercano poi complessivamente sei comparse, di bella presenza, tra cui due uomini tra 45 e 55 anni e due donne tra 40 e 55 anni, su Roma, e due uomini di età compresa tra 50 e 60 anni, su Catania.

I candidati devono risiedere o, quantomeno, avere un appoggio, nelle zone in cui si svolgeranno le riprese. I selezionati dovranno poi essere disponibili per circa dieci ore nell'arco di una giornata, iniziando l'attività dalle ore 8 circa. Gli interessati devono inviare quanto prima la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico-professionale (solo per chi si candida per ruoli attoriali) e due fotografie recenti, al seguente indirizzo di posta elettronica: ombredellanotte2020@ gmail.com, inserendo nell'oggetto la figura per cui ci si propone. I casting si svolgeranno successivamente, solo su convocazione, verso la fine di questo mese di gennaio in una delle zone in cui si terranno le riprese.