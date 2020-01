Concorsi Pubblici nei Comuni della provincia di Firenze e nella Toscana per oltre 70 posti in scadenza a febbraio: si cercano vigili urbani, istruttori contabili, architetti, ingegneri e amministrativi. I posti a bando vanno dai Comuni della provincia di Firenze a Grosseto, da Livorno a Pisa. Il bando di concorso che mette più posti a disposizione è quello pubblicato da un insieme di Comuni (Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Scandicci, Signa e Lastra a Signa). Sono previsti 45 posti nell'area amministrativa e contabile a tempo indeterminato.

Ma i posti potrebbero aumentare a 55 nel caso di sopravvenuta vacanza dei posti nei vari Comuni.

Bandi concorsi pubblici Comuni Firenze: 45 posti, scadenza presentazione domanda 13 febbraio 2020

Dal bando di concorso dei Comuni dell'area fiorentina si precisa che la domanda potrà essere presentata entro il 13 febbraio collegandosi al sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino e seguendo la procedura telematica. Per candidarsi non è indispensabile la laurea: infatti, come requisito si chiede il diploma di maturità.

Nel caso in cui dovessero pervenire un numero elevato di domande di partecipazione al concorso ci sarà una prova di sbarramento. Il concorso, in ogni modo, prevede una prova scritta riguardante la preparazione teorico-pratica dei candidati e un esame orale. Le materie del concorso previste vanno dalle nozioni fondamentali riguardanti il pubblico impiego alla normativa sui procedimenti amministrativi, fino al diritto di accesso agli atti e alle norme di trasparenza e anticorruzione.

La data della prova preselettiva verrà comunicata alla scadenza del bando sul portale del Comune di Sesto Fiorentino (comune. sestofiorentino.fi.it), nell'area "Bandi e avvisi", con un preavviso di almeno 15 giorni. Le stesse modalità saranno seguite per comunicare le date delle prove scritte ed orali

Bandi pubblici, i concorsi in scadenza a febbraio a Firenze e provincia

Nel gran numero di bandi di concorsi pubblici pubblicati negli ultimi giorni nel territorio regionale toscano, si segnalano i posti messi a disposizione per gli istruttori amministrativi: se ne cercano tre per il Comune di Barberino Tavarnelle e uno per il Comune di San Casciano in Val di Pesa.

Le domande di candidatura al concorso dovranno pervenire entro le ore 12:30 del 6 febbraio prossimo. Potranno partecipare i candidati con almeno il diploma di maturità seguendo le istruzioni del bando disponibile all'indirizzo unionechiantifiorentino. it nell'area "Bandi di concorso".

Bando concorso Grosseto: dieci posti come collaboratori amministrativi, scadenza domanda al 12 febbraio

Da segnalare anche il bando di concorso previsto dal Comune di Grosseto: si cercano dieci collaboratori amministrativi che verranno assunti con contratto a tempo indeterminato, categoria B3. La domanda dovrà essere presentata non oltre le ore 24:00 del 17 febbraio prossimo.

Sempre nella provincia di Grosseto si segnalano i bandi di concorsi per due posti da istruttori contabili nell'Unione dei Comuni delle Colline del Fiora. Per candidarsi è necessario il diploma di maturità, la conoscenza della lingua inglese e dell'informatica di base. La scadenza del concorso è fissata per il giorno 12 febbraio. Anche in un'altra provincia toscana si cercano due dirigenti informatici per sistemi informativi e impianti tecnologici a tempo indeterminato. Il bando di concorso è stato pubblicato dal Comune di Livorno. Per il ruolo di dirigenti degli impianti tecnologici serve la laurea in architettura o in ingegneria, per quello di dirigente di sistemi informativi è necessaria la laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, informatica o simili.

La scadenza per il bando di concorso di Livorno è fissata al 10 febbraio. Infine, nella provincia di Pisa, a Ponsacco, si cercano due vigili urbani: la domanda dovrà essere presentata entro il 30 gennaio e ci si potrà candidare per il posto da specialista di vigilanza o per agente di polizia municipale.