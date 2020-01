Il mese di febbraio sarà caratterizzato da una serie di scioperi nel settore dei trasporti. Ci saranno delle proteste indette dai sindacati, che andranno ad interessare tutti i comparti, compreso quello marittimo. A tal proposito, si segnala lo stop di 24 ore del personale della CIN (Compagnia Italiana di Navigazione), fissato a cavallo tra la prima e la seconda decade del mese. L’agitazione, proclamata da USB Lavoro Privato, comincerà alle ore 16:00 del 10 febbraio e terminerà alle ore 16:00 dell’11 febbraio.

Come detto, non verrà coinvolto il solo comparto marittimo, ma anche aereo e del trasporto pubblico locale. Di seguito si riporta l’elenco degli scioperi pubblicato dal Ministero.

Calendario degli scioperi nel settore dei trasporti a febbraio

Si comincerà il primo giorno del mese (1 febbraio) con un’agitazione del personale delle società AGS Handling e F.C. Handling operante presso l’aeroporto di Verona Villafranca. CUB Trasporti ha proclamato uno sciopero di 24 ore. Seguiranno il 3 febbraio una serie di agitazioni sindacali nel trasporto pubblico locale.

In primo piano ci sarà la mobilitazione del personale di ATAC a Roma per 24 ore. Restando nella Regione Lazio, avremo uno stop anche a Latina e Rieti, rispettivamente di CSC Mobilità e Autolinee Troiani. Nel primo caso avrà una durata di 24 ore, mentre nel secondo caso si tratterà di una protesta di quattro ore (11:00-15:00). Lo stesso giorno incroceranno le braccia anche i lavoratori di ANM a Napoli per 24 ore.

Tra le motivazioni dello sciopero nel capoluogo campano c’è la richiesta di miglioramento delle condizioni di lavoro, nonché il rispetto delle norme di sicurezza su stazioni, autobus e treni.

Altra data da cerchiare in rosso sul calendario degli scioperi sarà quella del 7 febbraio, quando principalmente sarà il comparto aereo ad essere interessato. Il personale navigante tecnico di Alitalia, così come i dipendenti di Air Italy, si fermerà per 24 ore, con possibili disagi per coloro che hanno programmato Viaggi.

Ci attenderanno anche delle agitazioni in alcuni degli aeroporti italiani. A Venezia e Roma Fiumicino incroceranno le braccia i dipendenti della società Aviation Services, in entrambi i casi per 24 ore. Ci saranno un paio di proteste anche nel TPL, con quattro ore di stop in tutta la regione Sardegna da parte del personale di ARST, con varie modalità, e tre ore di stop (9:00-12:00) a Chieti da parte dei lavoratori di La Panoramica.

Scorrendo il calendario, ci sarà lo sciopero a Palermo di quattro ore (16:30-20:30) del personale di SAIS Autolinee il 14 febbraio, mentre a Torino il 18 febbraio ci attenderà l’ennesimo stop dei dipendenti di GTT.

Stavolta saranno solamente quattro ore (9:30-11:30 / 13:30-15:30). In data 24 febbraio toccherà ancora a Roma, con 24 ore di stop del personale di Roma TPL e consorziate, oltre che di COTRI. Infine, si concluderà il 25 febbraio con uno sciopero del personale dipendente di società e compagnie del comparto aereo della durata di 24 ore. A proclamarlo sono stati i principali sindacati (FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA e FAST-CONFSAL). Contemporaneamente avremo 24 ore di stop dei lavoratori di ENAV presso gli scali aeroportuali di Roma Ciampino e Catania.