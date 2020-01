Dopo aver parlato delle ultime selezioni pubbliche che riguardano il mondo della scuola, in questo articolo andremo a segnalare altri due concorsi per la professione di assistente sociale e amministratore. I bandi, con scadenza fissata tra il 7 e 17 febbraio sono stati emanati a Verona dall'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n°9 (assistente sociale) e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (amministratore). A seguire, le info e requisiti.

Selezione per 17 assistenti sociali

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n°9 mediante procedura concorsuale deve assumere 17 assistenti sociali a tempo indeterminato. Il concorso è rivolto ai cittadini italiani o di uno stato dell'Unione Europea in possesso di una laurea in Scienze del Servizio Sociale o successivi titoli equipollenti, tra cui una laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, con iscrizione all’albo professionale per suddetta professione.

Ricordiamo che la domanda di ammissione dovrà essere inviata tramite previa iscrizione on-line al sito: aulss9.veneto.it, entro il prossimo 17 febbraio 2020. Oltre alla documentazione necessaria è richiesto il pagamento della tassa di € 10,00.

Valutazione dei titoli e prove d'esame

I titoli saranno così ripartiti: 15 punti i titoli di carriera; 5 per quanto concerne i titoli accademici, 6 per il curriculum formativo e professionale e 3 per eventuali pubblicazioni e titoli scientifici.

Le prove d'esame invece sono costituite da una prova scritta, una pratica e una orale, quest'ultima comprenderà anche elementi di informatica e conoscenza basilare di una lingua straniera, con particolare riferimento all'inglese. Per eventuali informazioni, potete richiedere una copia del bando integrale direttamente all'U.O.C - Gestione risorse umane dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera o vistare il sito internet aziendale, selezionando la voce 'concorsi e avvisi'.

Ordine dei commercialisti: concorso per amministratore

Sempre a Verona, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha indetto un bando di concorso pubblico, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un operatore di amministrazione. I soggetti interessati potranno inviare la domanda di partecipazione, entro e non oltre il 7 febbraio prossimo secondo uno dei seguenti modi: PEC, all'indirizzo 'ordine @ odceverona.it o in busta chiusa mediante raccomanda o a mano all'ufficio protocollo dell’ODCEC di Verona.

Per quanto riguarda i requisti specifici è richiesto il conseguimento di un Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Prova preselettiva

Nel caso in cui il numero delle istanze di partecipazione al concorso sia superiore a 50, si procederà alla preselezione dei candidati. Il presente bando completo è pubblicato nel sito: odcec.verona.it/index.php/news/394-bando-di-concorso-pubblico.html.