La nota azienda Eni, leader nel settore della produzione e distribuzione di petrolio, gas naturale, energia elettrica e lubrificanti, è alla continua ricerca di personale ed ha recentemente aperto nuove assunzioni per vari profili professionali. In particolare, le ricerche sono rivolte a giovani diplomati in ambito tecnico o scientifico che dovranno ricoprire il ruolo di operatore d'impianto.

Assunzioni Eni, si ricercano diplomati e laureati

L'azienda, nata nel 1953 e fondata da Enrico Mattei come ente pubblico continua il suo piano di crescita e periodicamente apre le selezioni per l'incremento del proprio organico.

Le assunzioni vengono effettuate prevalentemente con contratto a tempo indeterminato anche se viene data la possibilità ai giovani di partecipare a stage formativi allo scopo di poter apprendere le basi e le conoscenze delle mansioni da svolgere all'interno dell'azienda. Difatti, dopo il periodo di formazione, solitamente avviene l'ingresso diretto in azienda. Attualmente, Eni è alla ricerca di vari profili professionali da inserire nelle sedi presenti in Lombardia, Campania, Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte.

Le ricerche sono rivolte a laureati in Economia o Ingegneria Gestionale per le posizioni di junior reporting Analyst, esperti front line e responsabili analisi dei flussi finanziari.

Si ricercano operatori d'impianto

Buona parte delle assunzioni riguardano anche i diplomati che ricopriranno il ruolo di operatore d'impianto da inserire nella sede di Rivalta Scrivia. Le risorse selezionate si occuperanno della conduzione di impianto pilota e dovranno assicurare la conduzione a norma degli impianti, eseguire i controlli da scadenzario e svolgere analisi mirate alla pronta gestione dei parametri di processo degli impianti.

Inoltre, gli operatori d'impianto dovranno eseguire le manovre necessarie al fine di ridurre i carichi alla fermata dell'impianto. Tra le principali responsabilità, anche la cura del proprio aggiornamento con l'approfondimento delle nozioni tecnico-scientifiche allo scopo di migliorare la propria comprensione del processo.

I requisiti

L'offerta di lavoro richiede un diploma di maturità in ambito tecnico-scientifico e una pregressa esperienza triennale nel ruolo di operatore d'impianto.

Inoltre, si richiede l'attitudine nell'organizzazione del proprio lavoro e di adempiere alle proprie funzioni in piena autonomia sotto le direttive dei diretti superiori. Per partecipare al processo di selezione, i candidati dovranno registrarsi sul sito Eni, dove sarà possibile visualizzare le Offerte di lavoro ed inviare il proprio curriculum vitae. I candidati ritenuti idonei verranno contattati per un primo colloquio.