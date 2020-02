Sono attualmente aperte le selezioni, a cura di Cineworld Roma, finalizzate alla ricerca di figure varie per la realizzazione di due fiction televisive. Sono inoltre ancora aperti i casting di ballerini/e e coreografi per realizzare il video musicale di una cantante italo-venezuelana, prodotto da The Factory e da girare nell'ambito della provincia di Siena.

Fiction legate a Cineworld Roma

Per la realizzazione di una importante fiction televisiva, con riprese da effettuarsi poi nel corso del prossimo mese di marzo, Cineworld Roma seleziona attualmente ragazze di età scenica compresa tra 18 e 25 anni, disponibili a scene in topless.

Le interessate a proporsi possono far riferimento alla pagina ufficiale Facebook di Cineworld per reperire ulteriori dettagli e informazioni o inviare direttamente fotografie recenti e ben visibili unitamente ai propri dati personali e di contatto, tramite whatsapp, al seguente nunero telefonico: 346/6066646.

Inoltre, per una nota fiction con riprese da effettuarsi il prossimo 21 febbraio, sempre Cineworld Roma seleziona uomini di età compresa tra 25 e 50 anni, con capelli biondi e pettinabili, del tutto privi inoltre di rasature e doppi tagli, di struttura fisica muscolosa, palestrati e con tatuaggi ben in vista.

Solo uno dei candidati prenderà poi parte alla fiction. Gli interessati devono inviare la propria personale candidatura, corredata dei propri dati personali e di contatto e di fotografie che dimostrino il possesso delle caratteristiche richieste, tramite whatsapp a questo numero telefonico: 349/3118517.

Un videoclip musicale

Per realizzare il video musicale di una cantante italo-venezuelana, sono aperte le relative selezioni.

In particolare, la richiesta è attualmente orientata innanzitutto nei confronti di un ballerino e di una ballerina, di età scenica compresa tra 20 e 30 anni, possibilmente in possesso di adeguata competenza nell'ambito dei balli latino-americani. Si cerca poi un coreografo, preferibilmente anche lui dotato di peculiare competenza nel settore dei balli latino-americani. Le riprese del videoclip saranno poi effettuate nella provincia di Siena agli inizi del prossimo mese di marzo.

Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare dati personali e riferimenti di contatto, allegando poi tre immagini, un video di presentazione e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: thefactoryprd@gmail.com. Per trovare ulteriori informazioni, indicazioni e dettagli anche in relazione alla produzione rimandiamo al sito web di The Factory.