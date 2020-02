Casting attualmente in corso, a cura di Cineworld Roma, per selezionare figure varie per la realizzazione di un nuovo importante progetto cinematografico. Sono inoltre aperte le selezioni per un cortometraggio con riprese in Puglia.

Un progetto cinematografico

Per realizzare un importante nuovo progetto cinematografico, Cineworld Roma cerca attualmente due bambini di età compresa tra 6 e 8 anni, per l'esattezza un maschio e una femmina, entrambi di origine giapponese. Per proporre la relativa candidatura, i genitori o i tutori dei bambini devono mettersi in contatto con questo numero di telefono: 340/6016289.

Attualmente Cineworld cerca, per una importante serie televisiva, pure delle automobili immatricolate non oltre il 2008 (a condizione che non siano di colore grigio) per riprese da effettuarsi in orario notturno il prossimo 28 febbraio. In questo caso, i proprietari interessati devono inviare un proprio recapito telefonico e alcune fotografie della propria automobile, tramite whatsapp, al seguente numero di telefono: 338/4077856.

Un cortometraggio

Per la realizzazione di uno short film prodotto da 'Deutsche Auswertige Amt' (ufficio affari esteri tedesco) in sinergia con 'Deutsche Filmakademie Produktion' e 'German Film and Television Academy Berlin', sono in corso i relativi casting.

Le riprese verranno poi effettuate ad aprile nel Salento.

A tale proposito si cercano innanzitutto questi ruoli principali: Maria, di età scenica compresa tra 60 e 70 anni, pugliese dal volto espressivo quanto segnato dall'età (protagonista) e un bambino tra 5 e 10 anni, sempre intesa come età scenica e non anagrafica, il quale deve essere di origine africana o, quantomeno, possedere lineamenti caratteristici dell'area mediorientale.

Si cercano poi piccoli ruoli, tra cui quattro uomini rispettivamente di età scenica compresa tra 45 e 50 anni (Carabiniere 1), fra 35 e 40 anni (Carabiniere 2), fra 40 e 60 anni (Coccobello) e tra 50 e 60 anni (Pescatore), oltre ad otto persone che devono interpretare il ruolo di turisti stranieri. Infine, si selezionano alcune comparse, che verranno utilizzate nel cortometraggio per interpretare ambulanti africani e una famiglia tedesca.

Tutti i candidati devono risiedere in Puglia. I casting si terranno a Lecce (presso il Cineporto, a Via Vecchia Frigole, 36, con ingresso da Manifattura Knos) martedì 10 e mercoledì 11 marzo, sempre a partire dalle ore 10 per proseguire poi fino alle 17:30 (con una sosta tra le 13 e le 15). Per ulteriori informazioni e dettagli è opportuno comunque di far riferimento al sito web di Apulia Film Commission.