Sono attualmente aperti i casting a cura di Cineworld Roma per alcune produzioni televisive e cinematografiche.

Sono inoltre tuttora aperte le selezioni de 'La Compagnia delle spille' per la realizzazione di alcuni spettacoli.

Produzioni televisive e cinematografiche

Cineworld Roma seleziona attualmente varie figure per produzioni televisive e cinematografiche. Innanzitutto, per una nota fiction con riprese da effettuarsi il prossimo 21 febbraio si cerca una donna di età compresa tra 28 e 45 anni, con capelli di lunghezza tale da scendere sotto le spalle e di colore unico, del tutto senza meches e shatush.

Verranno preferite le candidate con capelli biondi e con una frangetta similare a quella che le interessate a candidarsi possono vedere sulla pagina ufficiale Facebook di Cineworld. È comunque sufficiente offrire la propria disponibilità a rendere i propri capelli come in foto. Per proporsi, è necessario inviare dati personali, riferimenti di contatto e alcune fotografie ben visibili, al seguente numero telefonico: 349/3118517, via whatsapp.

Sempre per riprese da effettuarsi per una fiction il 21 febbraio, sono aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di un uomo tra 25 e 50 anni, dai capelli biondi oppure castani e comunque agevolmente pettinabili (senza rasature o doppi tagli), con una struttura fisica alquanto robusta e muscolosa e con tatuaggi ben in vista.

Per candidarsi occorre inviare dati e alcune fotografie a torso nudo tramite whatsapp al numero di telefono indicato in precedenza. Per una serie televisiva si selezionano poi sosia del calciatore Simone Perrotta. Per proporsi è consigliabile di visionare previamente la pagina ufficiale di Cineworld.

Infine, per girare una scena tra pomeriggio e nottata del prossimo 17 febbraio, si cerca un vero cameriere, di età compresa tra 28 e 45 anni, senza tatuaggi o doppi tagli.

Gli interessati devono inviare dati e foto, tramite whatsapp, al numero di telefono: 392/6724326.

Alcuni spettacoli

Per la realizzazione di spettacoli da rappresentare in istituti scolastici della provincia di Torino, 'La Compagnia delle spille' cerca due attori di età non superiore a 37 anni, di Torino e automuniti. Oltre alla regolare retribuzione è previsto anche l'integrale rimborso delle spese di automobile relative ai vari spostamenti.

Gli interessati devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, allegando poi alcune fotografie recenti e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: compagniespille@ gmail.com.

Solamente i soggetti ritenuti interessanti per l'attività artistica in questione verranno successivamente contattati.