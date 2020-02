Attualmente ci sono dei casting aperti per una serie televisiva dal titolo La Fuggitiva prodotta da Rai Fiction e da Compagnia Leone Cinematografica. Sono inoltre in corso le selezioni della società Samarcanda per numerosi villaggi turistici per la prossima stagione estiva.

La Fuggitiva

Per la serie televisiva dal titolo La Fuggitiva, prodotta da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, con Vittoria Puccini tra gli interpreti principali, sono attualmente aperte le selezioni. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di bambini (solo maschi) di età compresa tra 8 e 9 anni, preferibilmente residenti in Piemonte.

Le riprese verranno effettuate a Torino nel prossimo mese di marzo.

I genitori, o i relativi tutori, dei bambini interessati a candidarsi devono inviare entro e non oltre il prossimo 17 febbraio nome, cognome, data di nascita, residenza del bambino, allegando due/tre fotografie dello stesso, unitamente al proprio numero di telefono, al seguente indirizzo di posta elettronica: lafuggitivacasting@ gmail.com. I soggetti ritenuti interessanti verranno poi contattati dalla produzione.

Samarcanda

Per importanti villaggi turistici italiani, la società Samarcanda seleziona cantanti ambosessi e ballerini/e.

In particolare, si cercano giovani di bella presenza e di età non superiore a 35 anni. Per i selezionati è previsto un contratto lavorativo a partire da giugno e fino a settembre di quest'anno, comprensivo di vitto e alloggio (con un giorno di riposo settimanale). Le selezioni si svolgeranno a Milano il prossimo 22 febbraio presso MTS (Musical The School), a Via C. Imbonati, 11.

Per prenotare la propria partecipazione ai casting gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, il proprio curriculum artistico-professionale e alcune fotografie recenti e ben visibili, a questo indirizzo di posta elettronica: audizione@ samarcanda.com, inserendo nell'oggetto la propria città e il profilo per cui ci si propone (cantanti e/o ballerini/e).

A seguito di una prima valutazione a partire dal materiale inviato, la produzione provvederà a convocare i soggetti ritenuti interessanti. In sede di selezioni occorre presentarsi con fotografie e curriculum stampato. I cantanti dovranno presentare due brani (della durata non superiore a 2 minuti), tra cui una ballad e un up tempo, uno in lingua inglese e almeno uno da repertorio Musical Theatre, portando la chiavetta USB.

Ai ballerini, che devono essere comunque dotati di notevole versatilità, verrà invece insegnata una coreografia sul posto (per le ballerine è previsto anche l'uso del tacco), ma potrebbe essere richiesto loro anche l'esecuzione di un proprio pezzo di durata non superiore a 2 minuti.