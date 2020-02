Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di un giovane che ricopra il ruolo di protagonista in un nuovo cortometraggio diretto dal regista Luigi Di Capua, dedicato almeno in parte alla figura del noto cantante Michael Jackson.

Sono inoltre aperte le selezioni di giovani ambosessi per la realizzazione di un nuovo programma televisivo prodotto dalla nota casa di produzione Magnolia e che andrà successivamente in onda su una rete nazionale.

Un cortometraggio

Per realizzare un nuovo e interessante cortometraggio diretto dal regista Luigi Di Capua, le cui riprese verranno successivamente effettuate nel Lazio nel prossimo mese di maggio, sono attualmente in corso le relative selezioni per la ricerca di un giovane con il ruolo di protagonista principale.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di un giovane di età compresa tra 20 e 30 anni, della zona dell'Agro Pontino o della Ciociaria, con un viso che offra sensazioni di purezza e di dolcezza, in grado di ballare su musiche e canzoni legate a Michael Jackson.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, un breve video di presentazione (di durata non superiore a due minuti) in cui il candidato deve dire chi è, raccontare una brevissima storia triste personale e quindi esibirsisi in alcune mosse di Michael Jackson, al seguente indirizzo di posta elettronica: ballerinomj@ libero.it.

I soggetti ritenuti interessanti in base alla documentazione inoltrata in tale ambito verranno poi contattati e convocati per i provini.

Un nuovo programma televisivo

Per la realizzazione di un nuovo programma televisivo, che andrà poi in onda su rete nazionale e che verrà prodotto da Magnolia, sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di ragazzi e ragazze, di età compresa tra 20 e 35 anni, spigliati, di bella presenza, dal fisico atletico e con domicilio nella Capitale.

Gli interessati a candidarsi devono fare riferimento al sito web della nota casa di produzione televisiva (www.magnoliatv.it/cas/casting-ragazzi), dove troveranno l'apposito form online da compilare con cura e attenzione in ogni sua parte, indicando i propri dati personali e di contatto, inserendo il proprio codice fiscale, allegando una fotografia, recente e ben visibile, di peso non superiore a 8 MB e, se possibile, un breve video di presentazione di peso non superiore a 80 MB.

Unitamente a quanto detto, è necessario compilare anche quanto concerne l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente in tema di privacy.