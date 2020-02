Ad intervenire in merito all'emergenza Coronavirus, con una nota trasmessa e rivolta ai dirigenti delle amministrazioni ministeriali, Alfonso Farruggia, segretario generale Uil Pubblica Amministrazione Sicilia il quale, condividendo completamente i provvedimenti stabiliti dalle Autorità pubbliche, invita le stesse ad attuare anche precise limitazioni a tutti i servizi rivolti all'utenza proprio per la natura "sociale" degli operatori del comparto.

La Uilpa a tutela dei lavoratori a seguito del Coronavirus

Fronteggiare l'emergenza Coronavirus, ha poi sottolineato il segretario, è fondamentale, ma lo è altrettanto effettuare azioni di contenimento che prevedano una limitazione al contatto col pubblico, sia per la sicurezza dei dipendenti in servizio che per quella degli utenti che frequentano, a vario titolo, gli uffici pubblici.

Il segretario ha, poi, sottolineato alcuni punti nello specifico. In merito all'emergenza odierna da fronteggiare, quest'ultimo ha chiesto di valutare la possibilità di ridurre, per quanto possibile, il servizio all'utenza con l'apertura esclusiva degli sportelli aventi in dotazione una barriera fisica e la protezione del vetro.

Lo stesso, inoltre, nella stessa nota, ha sottolineato la necessità di fornire agli operatori, obbligatoriamente, un kit di mascherine con il filtro protettivo e dei guanti monouso: strumenti, questi, molto importanti e di alta protezione che possono fortemente contribuire alla tutela della sicurezza dei lavoratori e della cittadinanza.

La posizione della Uilpa nel momento storico del Coronavirus

In ambito comunicativo, chiara la posizione del sindacato: "Non bisogna diffondere la cultura del panico, ma avere consapevolezza dell'emergenza sanitaria in corso, che va fronteggiata con interventi mirati, straordinari e tempestivi da parte delle Amministrazioni".

Il segretario Farruggia poi, stigmatizzando la mancata applicazione, negli uffici pubblici siciliani, delle più importanti norme per la tutela della salute dei lavoratori, ha sottolineato, tra queste, la non ottemperanza ad una delle regole principali di prevenzione: l'igienizzazione delle mani per mancanza di presidi disinfettanti nei bagni degli uffici.

L'importanza della comunicazione istituzionale in periodo di Coronavirus

A conclusione del suo intervento, il segretario Farruggia, ha invitato tutto il gruppo dirigente a segnalare le varie ed eventuali inadempienze delle Amministrazioni, per tutelare la salute dei lavoratori in un momento storico gravato da una pesante emergenza sanitaria come quella odierna.