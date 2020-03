Il concorso per DSGA scolastico sta per entrare nelle sue battute conclusive. In alcune regioni infatti sono stati già resi noti i candidati ammessi alla prova orale, in altre invece ancora si resta in attesa. Migliaia di candidati sono in attesa per conoscere i risultati delle prove scritte, che si sono tenute a livello regionale lo scorso 5 e 6 novembre. Tanta ansia per conoscere l'esito, perché chi sarà riuscito a superare gli scritti avrà accesso all'ultimo step concorsuale, la prova orale, decisiva per riuscire a conquistare un posto da direttore dei servizi generali amministrativi.

Primi esiti in alcune regioni

Per adesso sono solamente tre gli Usr regionali che hanno pubblicato l'elenco dei candidati ammessi all'orale, vale a dire Sardegna, Marche e Campania.

Per quanto riguarda la Sardegna, sono 87 gli aspiranti Dsga che sono riusciti a superare gli scritti. Ora saranno impegnati negli orali, che avranno inizio il prossimo 16 marzo e si concluderanno il 21 aprile. L'Usr delle Marche ha svolto i lavori di correzione delle prove del concorso DSGA anche per quanto riguarda i candidati di Abruzzo e Umbria.

In queste regioni sono invece 153 gli ammessi alla prova orale, che partirà il 18 marzo per concludersi il 15 maggio. Sono stati resi noti infine anche i risultati relativi ai candidati della Campania. In questa regione sono stati in 432 a superare le prove scritte.

Gli orali inizieranno il prossimo 25 marzo e si concluderanno invece il 27 maggio.

E' bene ricordare che ogni regione ha estratto una lettera, l'iniziale del cognome che serve poi a predisporre data e orario della prova scritta per tutti i candidati.

In Sardegna ad esempio si inizia con la lettera I, in Campania invece i primi candidati esaminati saranno quelli il cui cognome inizia per V.

Altri risultati presto in arrivo?

Non è da escludere che gli altri esiti saranno pubblicati dagli Usr interessati nelle prossime settimane. Non esistono tempistiche precise, ma è probabile che dopo circa quattro mesi di correzioni ormai manchi davvero poco per conoscere la lista dei candidati ammessi all'orale.

Tale prova avrà una durata al massimo di trenta minuti e che verterà sulle materie che sono state oggetto degli scritti. Sarà verificata inoltre la capacità del candidato di risolvere un caso pratico riguardante il ruolo di DSGA. Inoltre i candidati dovranno dimostrare di possedere una buona conoscenza degli strumenti informatici e tecnologici, oltre che una buona conoscenza della lingua inglese. La commissione, prima dell'inizio della prova, determina i quesiti per ogni domanda e poi sono proposti al candidato estraendoli a sorte. Alla fine di ogni seduta verrà subito affisso l'elenco dei candidati con i relativi voti.

Il massimo punteggio previsto per l'orale è di 30 punti, ma la prova si supera riuscendo a conquistare un punteggio minimo di 21/30.