Sono attualmente attivi tre concorsi pubblici per assistenti sociali. I bandi sono stati pubblicati dal Comune di Brescia (in Lombardia), dal Comune di Asti e da quello di Arona (in Piemonte). I vincitori delle rispettive selezioni potranno beneficare di un contratto a tempo indeterminato.

Brescia: selezione per 10 assistenti sociali

Il Comune di Brescia ha indetto un concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di dieci assistenti sociali. L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata unicamente tramite procedimento telematico, accessibile collegandosi e registrandosi al sito: comunebrescia.iscrizioneconcorsi.it, entro il prossimo 16 marzo 2020.

Potranno prendere parte alla procedura selettiva i candidati italiani o dell'Unione Europea in possesso di una Laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 509/99, appartenente alla classe 6 Scienze del Servizio Sociale o altre lauree afferenti, con relativa iscrizione all'albo professione degli assistenti sociali. Per ulteriori informazioni è possibile reperire il testo integrale, nel portale istituzionale del Comune di Brescia.

Piemonte: opportunità per assistenti sociali

In provincia di Novara, il Comune di Arona ha promosso una selezione pubblica per l'assunzione di un assistente sociale a tempo pieno e indeterminato.

I candidati che intendono presentare la domanda di ammissione, devono aver conseguito una Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale o altri titoli di studio equiparati, con l'iscrizione all'albo professionale. Richiesto inoltre il possesso della patente di categoria B o superiore. Per quanto concerne l'invio delle istanze, gli aspiranti dovranno presentare le domande, entro il 16 marzo prossimo tramite posta elettronica certificata, oppure mediante raccomandata o presentata all'ufficio di suddetto comune.

Il testo completo del bando di selezione è presente, nel sito. comune.arona.no.it/concorso1_2020.html.

Il Comune di Asti mediante concorso pubblico deve assumere tre assistenti sociali a tempo indeterminato. Gli aspiranti candidati dovranno presentare la domanda di ammissione, entro il prossimo 6 aprile 2020, visitando e registrandosi al sito internet del Comune di Asti al seguente link: net.comune.asti.it/cmsasti/servizionline/cittadini/pratiche/istanzeonline.aspx.

All'istanza dovrà essere allegata, la ricevuta della tassa di € 10,00. Ricordiamo che per essere ammessi al concorso, tutti gli interessati dovranno essere in possesso di un titolo di studio o universitario abilitante alla professione di assistente sociale, con relativa iscrizione all'albo regionale degli assistenti sociali. Il bando in versione integrale è pubblicato all'indirizzo: comune.asti.it - nella sezione 'concorsi'.