Casting esclusivamente online per la nota serie televisiva Rocco Schiavone, con Marco Giallini e in onda su Rai 2 e sospensione a data da destinarsi di quelli precedentemente fissati. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di ballerini e giovani donne per un programma televisivo su reti locali nel Lazio che verrà poi messo in onda nei prossimi mesi.

Una serie televisiva

Per la serie televisiva Rocco Schiavone, a causa della situazione generale presente attualmente nel nostro Paese sono stati rinviati a data da destinarsi i casting che si sarebbero dovuti svolgere nei prossimi giorni.

A tale proposito, la produzione ha deciso di procedere per selezioni online e quanti desiderano presentare la propria personale candidatura dovranno inviarla, con la massima sollecitudine, al seguente indirizzo di posta elettronica: schiavonecasting@ gmail.com. In tale ambito è necessario indicare dati personali e riferimenti di contatto, allegando poi una fotografia in primo piano e una a figura intera. La richiesta della produzione è orientata verso bambini e bambine tra 6 e 11 anni e ambosessi maggiorenni che non superino i 70 anni di età.

Per ulteriori dettagli rimandiamo ad un nostro precedente articolo, pubblicato di recente. I soggetti ritenuti interessanti ai fini della realizzazione delle riprese per la nuova edizione della importante serie televisiva della Rai, verranno successivamente convocati.

Un programma televisivo

Per un programma televisivo in onda su varie reti locali del Lazio, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di ballerini di età compresa tra 25 e 35 anni e di donne tra 18 e 45 anni (disponibili al topless).

Tutti e tutte devono di essere di bellissima presenza. La trasmissione verrà poi messa in onda a partire dal prossimo mese di maggio. Le donne (ne verranno selezionate in tutto otto) possono presentare la propria candidatura anche se risiedono in altre regioni italiane. In linea di massima verranno comunque preferite le richieste provenienti dal Lazio ma rimane il fatto che oltre alla regolare retribuzione è prevista l'eventuale copertura delle spese di vitto e alloggio per quanti vivono altrove.

Le puntate in questione verranno registrate alla fine del prossimo mese di aprile e a tale proposito si richiede la disponibilità per circa sei giornate. La propria candidatura va inoltrata quanto prima, corredata dei propri dati personali e di contatto, allegando il proprio curriculum artistico-professionale e alcune fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: sandrelli.laura86@ gmail.com. In oggetto è bene inserire: "all'attenzione di Laura Sandrelli".