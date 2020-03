Selezioni in corso, a cura di Klab4 film, per realizzare una nota serie televisiva con riprese a Napoli. Sono poi ancora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di danzatori e danzatrici per uno spettacolo dal titolo Powder, le cui audizioni si svolgeranno a Ladispoli e che verrà poi messo in scena al Teatro Comunale di Modena.

Una serie televisiva

Per la realizzazione di una importante serie televisiva, in relazione specifica ad una scena da girare a Napoli, Klab4 film cerca ragazzi di età compresa tra 20 e 25 anni, tatuati su collo, mani e braccia.

Le riprese verranno effettuate martedì 10 marzo. Gli interessati possono visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Klab4 film o inviare direttamente la propria candidatura, con dati personali e di contatto e alcune fotografie recenti, all'indirizzo di posta elettronica klab4extras @gmail.com, inserendo nell'oggetto ''ragazzo tatuato''.

'Powder'

Per una nuova produzione, dal titolo Powder, in scena il 12 novembre al Teatro Comunale di Modena, la Compagnia Petrillo Danza cerca un danzatore e una danzatrice da inserire nel proprio organico.

Le coreografie saranno a cura di Loris Petrillo. Lo spettacolo verrà prodotto da Twain Centro di Produzione Danza Regionale in sinergia con Fondazione Teatro Comunale di Modena e in collaborazione, tra l'altro, con le seguenti istituzioni: Scenario pubblico - Centro Nazionale di Produzione Danza, Festival Orizzonti Verticali, Fondazione Fabbrica Europa, Festival Bellanda. La fase di produzione partirà nel prossimo mese di maggio per la complessiva durata di 30 giorni fino a giungere al mese di novembre.

Tutte le varie date sono in via di definizione. Le selezioni si svolgeranno poi, esclusivamente a seguito di convocazione, il prossimo 23 aprile a Ladispoli (Roma), presso il Centro d'Arte e Cultura Twain (centro di Produzione Danza Regionale). Gli interessati a proporre la propria candidatura devono compilare l'apposito form online sul sito web di Loris Petrillo e inoltrarlo poi entro e non oltre il prossimo 18 aprile, inserendo i propri dati personali e di contatto e allegando il link di rimando ad un proprio video, una fotografia del viso, il proprio curriculum artistico-professionale e l'autorizzazione al trattamento dei propri dati in base alla vigente normativa sulla privacy.

Per reperire ulteriori informazioni e dettagli si può far riferimento a questo indirizzo di posta elettronica: program @lorispetrillo.it.