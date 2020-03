Sono attualmente aperti i casting per il programma di Mediaset dal titolo C'è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, e per una nuova trasmissione televisiva che andrà poi in onda su La7.

C'è Posta per Te

Sono in corso le selezioni per il noto programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 dal titolo C'è Posta per Te. In particolare, si cercano persone desiderose di recuperare il rapporto con una persona.

A tale proposito, gli interessati devono far riferimento al form presente sul sito web di Witty Tv, alla sezione dedicata ai casting.

In tale ambito, devono raccontare la propria storia specificando il motivo per cui vogliono prendere parte alla trasmissione di Mediaset, inserendo i propri dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, provincia e comune di residenza, indirizzo) e di contatto (sono obbligatori quelli telefonici e di posta elettronica, mentre sono ritenuti facoltativi quelli attinenti il proprio account Facebook).

Infine occorre compilare la informativa attinente la vigente normativa nell'ambito della privacy.

È consigliabile comunque anche di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Witty Tv.

Un programma di La7

Sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di persone che abbiano poche abilità in ambito culinario, per la realizzazione di un nuovo programma che andrà poi in onda su La7.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di uomini e donne di età compresa tra 25 e 70 anni, con domicilio a Milano o provincia, disponibili a mettersi alla prova in cucina nonostante la propria grave 'incapacità' tra i fornelli.

Nelle varie puntate due concorrenti si sfideranno in varie prove di carattere culinario e ciascuno avrà come guida (via auricolare) nell'esecuzione delle diverse ricette uno chef stellato. Previsto compenso nonchè premi per tutti i partecipanti.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare, entro e non oltre il prossimo 5 aprile, un video (fatto tramite cellulare) in posizione verticale su sfondo bianco di durata non inferiore a 3 minuti, in cui si presentano indicando i propri dati personali (comprensivi, tra l'altro, della propria età e origine), parlando poi delle proprie passioni e specificando perchè ritengono di essere davvero degli incapaci in cucina, possibilmente aggiungendo aneddoti e informazioni simpatiche, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ peoplesrl.com.

All'interno della email si deve indicare anche il proprio riferimento di telefono cellulare. Verranno scelti i video più originali e che dimostrino una adeguata padronanza linguistica. Oltre che in allegato alla email, i video possono essere inviati anche tramite wetransfer e comunque indicando in entrambi i casi nell'oggetto 'Programma cucina La7'. Come ulteriore alternativa è possibile di procedere con l'invio tramite whatsapp al numero di telefono: 348/3826154.