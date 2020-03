Sono attualmente attivi tre distinti Concorsi Pubblici per la figura professionale di assistente sociale. I bandi sono stati promossi dal Comune di Albignasego e Segusino (in Veneto) e dal Comune di Laterina Pergine Valdarno (in Toscana). I prescelti delle rispettive procedure concorsuali beneficeranno di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Veneto: due concorsi per assistente sociale

In provincia di Padova, il Comune di Albignasego ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione di un assistente sociale a tempo pieno e indeterminato.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune, esclusivamente in via telematica, previa registrazione al 'Portale del Cittadino', entro il prossimo 9 aprile 2020. Tra i requisiti specifici è necessario il possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Servizio Sociale o titolo equipollente, con iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali e possesso della patente di guida tipo B. Ricordiamo che la partecipazione al concorso prevede il pagamento della tassa di € 10,00.

Il testo completo del bando è reperibile nel sito istituzionale alla voce 'allegati'.

Sempre nella regione Veneto, il Comune di Segusino indice un pubblico bando per la copertura a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo, con qualifica di assistente sociale. Possono prendere parte al concorso: i candidati italiani o dell'Unione Europea in possesso di un titolo di studio abilitante alla professione di assistente sociale, con iscrizione al relativo albo professionale.

Per quanto riguarda l'invio della domanda, potrà essere presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune o per via posta elettronica certificata, entro il prossimo 14 aprile. Per ulteriori modalità potete reperire il testo completo del bando, connettendovi al sito del comune, nella sezione 'bandi di concorso'.

Comune di Laterina: selezione per assistente sociale

Il Comune di Laterina Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo ha promosso un concorso per l'assunzione di un assistente sociale a tempo indeterminato.

Coloro che intendono presentare la domanda devono aver conseguito un: Diploma universitario di assistente sociale o altri titoli equipollenti, tra cui una laurea specialistica o magistrale abilitante per suddetta professione. Richiesta inoltre l'iscrizione all'albo professionale.

Domanda di partecipazione

L'istanza di partecipazione dovrà essere consegnata, entro il 14 aprile mediante raccomandata; PEC o direttamente a suddetto comune. Alla domanda va allegata la ricevuta della tassa di € 10,00. L'avviso pubblico integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: laterinaperginevaldarno.it - sezione: 'amministrazione trasparente - bandi di concorso'.