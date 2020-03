L'azienda Poste Italiane assume nuovo personale per allargare il proprio organico e poter fronteggiare al meglio le esigenze nel servizio di corrispondenza.

Come specificato nell'annuncio pubblicato da Poste Italiane, i candidati selezionati verranno assunti con un contratto a tempo determinato a partire dal mese di aprile 2020 e la durata dipenderà dalle esigenze aziendali. In particolare, la ricerca è attualmente rivolta nei confronti di portalettere, i quali verranno impiegati in tutte le regioni d'Italia.

Le singole città interessate, in cui sono collocate le sedi di lavoro nelle quali verranno impiegati i candidati selezionati, possono essere consultate sul sito web di Poste Italiane, nella sezione Lavora con noi.

Poste ricerca ancora portalettere

Per poter concorrere all'assegnazione di uno dei posti disponibili per la qualifica di portalettere è necessario che il candidato sia in possesso di determinati requisiti, tra cui:

diploma di scuola superiore, conseguito con una votazione non inferiore a 70 su 100 oppure diploma di laurea, conseguito con punteggio di almeno 102 su 110;

patentino di bilinguismo per la sola provincia di Bolzano;

patente di guida, funzionale alla guida del motomezzo che verrà fornito dall'azienda;

idoneità a svolgere le mansioni.

La procedura di selezione per diventare portalettere

La procedura di selezione prenderà avvio con una telefonata da parte delle risorse umane, a cui potrà seguire o una convocazione presso una delle sedi di Poste Italiane per lo svolgimento di un test di ragionamento logico, oppure la somministrazione del test in via telematica, secondo le modalità indicate nell'annuncio, che i candidati interessati sono invitati a consultare.

Il superamento del test consentirà al candidato di accedere alla seconda fase del processo di selezione, consistente in un colloquio direttamente in sede. Occorre specificare, inoltre, che verrà testata anche la capacità di guida del motomezzo, che rappresenta un requisito essenziale per la successiva assunzione.

Nell'annuncio, pubblicato già a inizio mese sul sito di Poste Italiane, non presenta termini di scadenza precisi.

L'azienda è attualmente alla ricerca, inoltre, anche di altre figure maggiormente specializzate. Per candidarsi, nella sezione lavora con noi di Poste, è necessario scegliere la figura professionale per la quale si vuole concorrere: nell'apposito spazio potranno essere visionate le caratteristiche e i requisiti richiesti per quella determinata figura. Dal form, poi, sarà possibile inviare telematicamente la propria domanda di partecipazione, caricando il proprio curriculum vitae.