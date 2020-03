Nuove Offerte di lavoro da parte di Poste Italiane che, nell'ambito del Piano Strategico Deliver 2022, ha pubblicato sul portale dedicato alla ricerca di personale un avviso per l'assunzione di addetti da destinare a SDA Express Courier, il corriere espresso del Gruppo.

L'offerta di lavoro riguarda tutte le sedi nazionali di SDA ed è possibile candidarsi inviando la domanda entro il 31 marzo 2020. Uno degli obiettivi del piano quinquennale Deliver 2022, avviato nel febbraio 2018, è infatti quello di cogliere le opportunità offerte dallo sviluppo dell'e-commerce attraverso il potenziamento del settore della consegna dei pacchi.

Una strategia per la quale si rende quindi indispensabile il potenziamento dell'azienda che nel Gruppo si occupa espressamente di questa attività.

Offerte di lavoro Poste Italiane, requisiti per l'assunzione di addetti presso SDA

Per poter inviare la domanda di partecipazione alle selezioni di Poste Italiane per Addetti SDA non sono richiesti particolari requisiti dal punto di vista delle conoscenze professionali. Unico requisito per queste offerte di lavoro è quello del possesso del diploma di scuola media superiore, conseguito con un voto di almeno 70/100, oppure di un qualsiasi diploma di laurea, anche per corsi di durata triennale, conseguito con un voto minimo di 102/110.

Il titolo di studio posseduto e la relativa valutazione dovranno essere espressamente indicati nella domanda di partecipazione. Le attività cui saranno destinati i candidati selezionati riguardano la gestione e il monitoraggio di tutte le fasi del processo per le varie attività operative relative alle spedizioni.

Poste Italiane, posti disponibili e domande per assunzioni di addetti alle spedizioni SDA

I posti disponibili per le nuove offerte di lavoro riguardano tutte le 87 sedi italiane di SDA. Le candidature dovranno essere inviate entro la scadenza del 31 marzo 2020 attraverso il portale erecruiting.poste.it, dopo aver selezionato la relativa offerta di lavoro tra quelle presenti sul sito. Come riportato dallo stesso annuncio, la selezione potrà avvenire attraverso la somministrazione di un test di ragionamento logico e un colloquio conoscitivo individuale presso una sede dell'azienda.

Al momento della domanda sarà possibile indicare una sola provincia di preferenza tra quelle indicate.

Ai candidati che supereranno le selezioni sarà proposto un contratto di assunzione a tempo determinato, la cui durata potrà variare in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

SDA, l'azienda del Gruppo Poste Italiane che assume addetti alle spedizioni

SDA Express Courier è una società di corriere espresso nata nel 1984 ed entrata a far parte del Gruppo Poste Italiane nel 1988. Dal 1° novembre 2019, a seguito di un'operazione di scissione parziale di ramo d'azienda del corriere espresso in favore della Capogruppo Poste Italiane S.p.A., SDA assume la veste di Operational Company del Gruppo Poste Italiane, svolgendo prevalentemente attività a servizio dei processi logistici del Gruppo con 1.120 dipendenti e 4.500 mezzi.