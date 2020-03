Attualmente ci sono dei casting aperti per la ricerca di figuranti semplici e speciali per un nuovo progetto della casa di produzione televisiva e cinematografica Fabula Pictures. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di ballerini, ballerine e figuranti per un videoclip musicale da girare a Napoli.

Un progetto cinematografico

Per la realizzazione di un importante progetto cinematografico, ambientato negli anni ottanta e novanta, sono in corso le selezioni. A tale proposito la nota casa di produzione Fabula Pictures cerca attualmente: figuranti semplici e speciali residenti nella Capitale, ambosessi di età compresa tra 18 e 75 anni di estrazione italiana e straniera (nigeriani, inglesi, spagnoli, irlandesi, brasiliani).

I selezionati dovranno poi interpretare i seguenti ruoli: giocatori di calcio (solo uomini), giocatori e giocatrici di pallavolo (di età compresa tra 18 e 25 anni), arbitri, guardalinee e medici sportivi. Trattandosi di un progetto ambientato alcuni decenni addietro non verranno ammessi candidati con piercing, tatuaggi in vista, tinte di capelli recenti, barbe moderne, rifacimenti di chirurgia estetica evidenti e cose simili. I casting si svolgeranno a Roma giovedì 5 e venerdì 6 marzo, a partire in entrambi i casi dalle ore 9 e fino 18 (con sosta dalle ore 13 alle 14), presso la sede della casa di produzione (Via Flaminia, 999).

A tale proposito gli interessati devono presentarsi direttamente, muniti di fotocopia della carta di identità e del codice fiscale (fronte retro), riportando anche i seguenti dati: codice di avviamento postale, recapito telefonico, indirizzo email, codice Iban personale. Gli extracomunitari sono tenuti a portare anche la fotocopia del proprio permesso di soggiorno e del passaporto (la facciata in cui compare la propria fotografia e la data di scadenza del documento).

Quanti dovessero trovarsi nell'impossibilità di essere presenti alle selezioni possono comunque inoltrare la propria candidatura, inviando dati personali, riferimenti di contatto, tre fotografie (primo piano, mezzo busto, figura intera), al seguente indirizzo di posta elettronica: castingdivincodino@ gmail.com.

Un video musicale

Per realizzare un videoclip musicale sono attualmente aperte le selezioni di ballerini e ballerine (di livello professionistico) e figuranti.

Tutti i candidati devono avere un'età compresa tra 18 e 30 anni e una statura minima di 160 cm per le donne e 170 cm per gli uomini. Le selezioni sono state fissate per il 4 marzo presso il Teatro Sannazaro, a Via Chiaia, 157, a Napoli (dalle ore 13:30 alle 19:30).

Per prendere parte ai casting occorre prenotarsi inviando indicazioni relative alle proprie caratteristiche fisiche e foto, a cui i ballerini/e dovranno aggiungere il proprio curriculum artistico, a videoclip2020@ libero.it.