Sono tuttora aperte le selezioni di racconti di esperienze correlate alla situazione di emergenza sanitaria causata dal Coronavirus per la trasmissione di La7 dal titolo L'aria che tira. Sono poi ancora in corso le selezioni di attori per uno spettacolo teatrale diretto da Massimo Stinco.

L'aria che tira

Per L'aria che tira, un noto programma televisivo incentrato su tematiche di attualità connesse a questioni economiche, sociali e politiche, in onda su La7 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 11 e condotto da Myrta Merlino, sono aperte le selezioni di testimonianze correlate all'attuale fase di emergenza sanitaria da Coronavirus.

La celebre conduttrice di questa trasmissione televisiva proviene da precedenti importanti esperienze in ambito giornalistico anche nell'ambito di Rai 2 e Rai 3. Tornando alla richiesta relativa al programma TV, si cercano in particolare racconti legati a storie, situazioni particolari, problematiche vissute. A tale proposito, gli interessati devono far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: dilloamyrta@ la7.it, per inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente al racconto delle proprie esperienze.

La redazione del programma provvederà poi a contattare quanti hanno inviato le storie più interessanti e da proporre nel corso della trasmissione.

Uno spettacolo teatrale

Per la trasposizione di Edoardo II, tragedia in versi di Christopher Marlowe (rappresentata per la prima volta nel 1592), che ispirò poi l'omonimo film del 1991 diretto dal regista Derek Jarman (che ne era anche il co-sceneggiatore assieme a Ken Butler), sono attualmente in corso le selezioni di attori per i ruoli di due protagonisti maschili, ovvero di Edoardo II e di Gaveston.

Nello specifico, si ricercano due giovani attori di età compresa tra 25 e 30 anni, somiglianti il più possibile a Steven Waddington e Andrew Tiernan, che hanno interpretato nel film di Derek Jarman rispettivamente il ruolo di Edoardo II e di Piers Gaveston. Si precisa che verranno preferiti i candidati residenti a Firenze e dintorni, a Roma o, ancora, a Bologna. Lo spettacolo teatrale verrà poi messo in scena a Firenze, per la regia di Massimo Stinco.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, in proprio curriculum artistico-professionale, tre fotografie recenti (una in primo piano, una a figura intera e una in cui si è semivestiti) al seguente indirizzo di posta elettronica: glarosteatro@ gmail.com. La produzione, a seguito di una accurata valutazione della documentazione inoltrata, provvederà a convocare i candidati da ritenersi interessanti.