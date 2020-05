Selezioni aperte per la ricerca di figuranti per la realizzazione dello spot televisivo di una nota azienda alimentare, da girare poi a Milano. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di progetti artistici nell'ambito di Powered by REf.

Spot di azienda alimentare

Per realizzare lo spot televisivo di una nota azienda alimentare che vende snack, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di figuranti. Le riprese verranno effettuate a metà giugno a Milano. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti delle seguenti figure: una giovane donna di età compresa tra 20 e 30 anni, con capelli corti di colore scuro che non vadano oltre le spalle, longilinea, di bella presenza e con una statura di circa 1, 70, una donna intorno ai 35 anni, con capelli biondi, lunghi oltre le spalle, di bella presenza, con lentiggini nonchè con un fisico normale, non in sovrappeso, un uomo tra 30 e 35 anni, con baffi ma senza barba e con capelli neri che non vadano oltre le spalle, una donna di età compresa tra 40 e 45 anni, di statura intorno a 1,75, con capelli castani, occhi chiari, occhiali, non in sovrappeso e che vesta bene.

Gli interessati a presentare la propria candidatura sono tenuti ad inviare dati personali, riferimenti di contatto, foto in primo piano e a figura intera, al seguente indirizzo di posta elettronica: studioridolfitv@gmail.com. Si precisa che per le riprese si richiede la disponibilità per una intera giornata, dalle ore 9 alle ore 19, con un'ora di pausa, e che si cercano esclusivamente candidati non iscritti ad agenzie o che comunque non si presentino tramite quest'ultime.

Progetto 'Powered by REf'

Per la realizzazione del progetto Powered by REf (di affiancamento, formazione e sviluppo dedicato a giovani autori/registi) sono attualmente in corso le selezioni di giovani artisti. In particolare, si cercano singoli artisti o formazioni (compagnie strutturate o gruppi informali) composte da non più di quattro membri.

I candidati devono essere nati tra il 1991 e il 2000 ed essere attivi nell'ambito della ricerca teatrale e delle performance. Nel caso di formazioni composte da tre o quattro membri, è possibile l'eventuale ammissione anche di un appartenente nato prima del 1991.

Può essere presentato un solo progetto di lavoro, inedito e ancora in via di sviluppo e le candidature vanno inoltrate entro e non oltre il prossimo 18 luglio, facendo riferimento al sito web di romaeuropa.net e compilando un apposito form online in esso presente.

I progetti selezionati verranno presentati nell'ambito del Romaeuropa Festival 2020.