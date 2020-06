Attraverso i propri numerosi servizi, l'azienda Poste Italiane soddisfa i bisogni di un bacino di utenti composto da 35 milioni di clienti.

Per fare questo, Poste Italiane impiega oltre 130.000 dipendenti: sul sito dell'azienda, è continuamente aggiornata la pagina relativa alle "posizioni aperte", in cui sono indicati i profili professionali ricercati dall'azienda in quel momento.

Attualmente, nella sezione Lavora con Noi, è presente un annuncio relativo alla ricerca di giovani laureati interessati a svolgere uno stage presso una delle aree dell'azienda.

Poste Italiane cerca laureati magistrali

Poste Italiane seleziona giovani neolaureati per lo svolgimento di un'esperienza di stage presso una delle seguenti aree:

data science;

intelligenza artificiale;

user experience;

finanza e modellistica finanziaria;

assicurazione;

progetti di innovazione.

La ricerca è rivolta principalmente nei confronti di laureati magistrali in materie economiche o matematiche, che abbiano conseguito il titolo con un punteggio non inferiore a 102/110.

La sede principale per lo svolgimento dello stage sarà Roma; attualmente non è previsto un termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, quindi in questo momento è ancora possibile inviare la propria candidatura attraverso l'utilizzo del form appositamente predisposto.

I procedimenti di selezione

Uno degli strumenti principalmente usati da Poste Italiane è rappresentato dal proprio database, sul quale ciascuno è libero di caricare il proprio curriculum. In questo modo, gli addetti alle risorse umane dell'azienda potranno contattare i candidati che presentano i requisiti necessari per il profilo ricercato in quel momento, tenuto conto delle esigenze aziendali.

In un primo momento, i candidati saranno contattati telefonicamente e verrà verificata la loro disponibilità a partecipare alla selezione.

Le prove selettive saranno differenti a seconda della posizione professionale interessata e potrebbe essere necessario anche un colloquio tecnico: in ogni caso, il candidato considerato maggiormente in linea con il profilo ricercato verrà contattato direttamente per concordare i dettagli inerenti all'eventuale inserimento.

Altre figure ricercate in questo momento

Nella sezione Lavora con Noi, vi sono delle posizioni aperte anche relativamente alle assunzioni. Stavolta, sono interessati i profili di:

figure di front end;

portalettere;

consulenti finanziari e commerciali.

Anche in questo caso, per candidarsi sarà necessario recarsi sul sito web di Poste Italiane e cliccare sulla figura professionale di proprio interesse: in tal modo sarà possibile avere maggiori informazioni, verificare quali sono le aree geografiche interessate dalla ricerca ed eventualmente inviare la propria candidatura.