Casting ancora aperti per la ricerca di comparse per la serie televisiva di Mediaset dal titolo Tutta colpa di Freud. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per un web spot di ambito turistico da girare prossimamente a Ravenna.

Una serie televisiva

Per la serie tv Tutta colpa di Freud che andrà poi in onda su Canale 5 il prossimo anno, sono ancora in corso i casting di comparse. La serie, che trae ispirazione dall'omonimo film, sarà diretta dal regista e noto attore Rolando Ravello. Nel cast, tra gli interpreti principali possiamo segnalare la presenza di Claudio Bisio e di Caterina Shulha. L'attrice ha preso parte di recente al film Cetto c'è, senzadubbiamente, al fianco di Antonio Albanese, mentre Bisio, noto comico e attore, nella serie televisiva prenderà il posto di Marco Giallini, che nel film interpretava il ruolo di psicoterapeuta alle prese con i numerosi problemi di carattere sentimentale delle tre figlie.

Le riprese della serie televisiva erano iniziate alla fine dello scorso anno per poi venir presto interrotte a causa dell'emergenza sanitaria, ma riprenderanno nel prossimo mese di luglio per proseguire per tutto il periodo estivo. A tale proposito, in rapporto ai casting in questione, si richiede la disponibilità per riprese su Milano e sulla Capitale per il periodo che va dal prossimo 6 luglio al 7 agosto. I casting si terranno online e in tale ambito la richiesta attuale è diretta nei confronti di ambosessi di età compresa tra 25 e 65 anni, dall'aspetto raffinato quanto ''contemporaneo'', come comparse. Gli interessati devono inoltrare quanto prima la propria candidatura, comprensiva dei propri dati personali (indicando anche il domicilio abituale) e dei propri riferimenti di contatto, unitamente a tre fotografie (in primo piano, a mezzo busto e a figura intera) a: castingventuno@gmail.com.

Nell'oggetto è necessario specificare nome, cognome ed età. Non verranno accettate le candidature di dipendenti della pubblica amministrazione.

Un web spot

Sono tuttora aperte le selezioni per un web spot di ambito turistico. Le riprese verranno poi effettuate nella prima metà del prossimo mese di luglio a Ravenna, nell'arco di tre giorni.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso una donna di età scenica tra 35 e 40 anni, di bella presenza, dal portamento elegante e dall'atteggiamento curioso, attento, magari anche con stile un po’ moderno/retrò. Le interessate devono spedire con la massima sollecitudine dati personali, riferimenti di contatto, foto in primo piano e a figura intera nonché il proprio curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@3pix.it, inserendo nell'oggetto "Spot - Ravenna".