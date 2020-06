Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di figuranti ambosessi e bambini per la realizzazione della serie televisiva targata Netflix, Summertime. Le riprese verranno effettuate nella riviera romagnola. Sono inoltre aperte le selezioni, da parte di The Factory, di attori e di attrici per realizzare un video tutorial da girare in Toscana.

Selezioni per la serie tv Summertime

Per la serie tv di Netflix, Summertime, sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di figuranti. Le riprese verranno effettuate nella riviera romagnola tra il prossimo mese di luglio e quello di ottobre.

La richiesta in questione è rivolta a comparse di età compresa tra 18 e 70 anni e bambini tra uno e 12 anni. Per proporre la propria candidatura (per i minorenni devono occuparsene i genitori o i relativi tutori legali), è necessario far riferimento alla pagina Facebook Cast-in-Bo, dove è possibile scaricare la scheda di selezione. Dopo averla compilata con tutti i dati necessari, va inviata all'indirizzo email summertimecomparse@gmail.com, allegando tre fotografie recenti e ben visibili, di cui una in primo piano, una a mezzo busto e una a figura intera. La documentazione inoltrata sarà presa in considerazione solamente a seguito della ricezione della liberatoria (sottoscritta dai candidati adulti o in caso di candidati minorenni, dai genitori o da chi ne fa le veci), che verrà inviata dalla produzione via email in un secondo momento.

Casting per madrelingua inglese per video tutorial

Per la realizzazione di un video tutorial, con riprese da effettuarsi in Toscana nella prima metà del prossimo mese di luglio, The Factory seleziona attori e attrici. In particolare la richiesta è indirizzata nei confronti di un attore o di una attrice di età scenica compresa tra 25 e 35 anni, di madrelingua inglese e con residenza in Toscana o regioni limitrofe.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 25 giugno i propri dati personali, i riferimenti di contatto (telefono ed email), tre fotografie (di cui una a figura intera), il proprio curriculum artistico-professionale e un mini video di presentazione (da girare esclusivamente in lingua inglese), al seguente indirizzo di posta elettronica: thefactoryprd@gmail.com.

I soggetti ritenuti Interessanti ai fini della realizzazione di questo video tutorial verranno successivamente contattati dalla produzione.