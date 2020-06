L'azienda statunitense TransPerfect, che in Italia opera da diversi anni e che annovera tra i suoi clienti grandi marche è alla ricerca di italiani madrelingua per leggere a voce alta dei testi. Il tutto con regolare contratto, come specificato dalla stessa azienda, che però sarà a tempo determinato. L'iniziativa è da inserire all'interno del progetto avviato dall'azienda basato sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Il lavoro andrà svolto da casa, attraverso una applicazione

Il lavoro andrà svolto da casa: occorrerà, infatti, che l'individuo selezionato scarichi una applicazione nel proprio cellulare, nella quale poi dovrà registrare la propria lettura a voce alta di alcuni testi.

L'incarico prevede, come detto, un regolare contratto ma sarà valido solo per una singola registrazione, che sarà comunque retribuita. Tuttavia una volta scelti per questo incarico si entrerà nel database dell'azienda e si avranno maggiori possibilità di essere ricontattati in futuro per delle offerte lavorative analoghe. Il lavoro consiste, sostanzialmente, in una raccolta di dati in cui il materiale coincide con la lettura di alcuni passaggi in italiano e in altre lingue. Oltre a italiani madrelingua, infatti, l'azienda è alla ricerca anche di lettori madrelingua inglesi (americano, britannico e australiano), arabi, spagnoli, cinesi, tedeschi, olandesi, portoghesi, coreani, francesi e messicani.

Coloro che sono in grado di parlare agilmente più lingue, dunque, potrebbero avere maggiori probabilità di essere assunti.

Nei requisiti non è richiesto nessun titolo di studio particolare

Anche i requisiti dell'offerta di lavoro sono abbastanza facili da avere e non dovrebbero rappresentare un grosso ostacolo.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Per candidarsi a questa offerta non è infatti richiesto alcun titolo di studio specifico, ma si dovrà essere in grado di dimostrare una comprensione della lingua italiana da madrelingua (cosa che, per chi è nato in Italia e parla quotidianamente la nostra lingua, non dovrebbe rappresentare un problema).

Occorrerà inoltre essere maggiorenni. Necessario, poi, anche possedere un dispositivo cellulare abbastanza performante e avere le capacità per utilizzarlo in maniera appropriata. Occorrerà, infine, essere in grado di comprendere e seguire le istruzioni richieste in fase di registrazione e si dovrà prestare attenzione ai minimi dettagli. All'offerta di lavoro ci si può candidare attraverso LinkedIn oppure collegandosi direttamente al sito dell'azienda.