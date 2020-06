Sono iniziati lo scorso venerdì 5 giugno, i primi pagamenti disposti dalla Regione Campania per i contributi a sostegno delle famiglie con figli minori di 15 anni. Il contributo di 500 euro rientra nelle misure di sostegno previste dal Piano socio-economico della Regione Campania. Il voucher potrà essere riscosso presso gli uffici postali previa esibizione agli operatori di un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale. L'elenco delle domande degli ammessi al contributo economico possono essere consultati scaricando l'allegato A del DD n. 344 del 03/06/2020, pubblicato sul sito internet della Regione Campania.

In quest'ultimo allegato sono specificati gli ammessi al contributo riferiti al primo blocco (le domande ammesse risultano pari a 26.253, le prime in graduatoria indicate con numero di protocollo hanno un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), pari a zero, di seguito a salire le ultime domande ammesse hanno un valore Isee pari a 918,17). Invece, nell'allegato B sono indicati gli elenchi degli esclusi, a seguito di ulteriori verifiche (le domande escluse risultano essere pari a 242). Nell'allegato C è indicato l' elenco Isee corretto, ovvero l'elenco delle domande positive escluse dal primo blocco a seguito della rettifica dell'indicatore Isee di importo superiore a euro 918,75.

Infine, nell'allegato D potrà essere consultata la leggenda degli esiti negativi (dove viene specificata la motivazione del rifiuto dell'istanza presentata).

L'elenco ammessi è stato a seguito di segnalazioni sottoposto a ulteriore verifica, pertanto l'elenco ammessi definitivo è quello approvato con decreto n.

344 del 3/06/2020. E’ possibile ricercare la presenza di ciascuna domanda nell’elenco delle domande ammesse attraverso il numero di protocollo.

Dettagli: come spendere il contributo minori

Il contributo di 500 euro alle famiglie per figli minori di 15 anni potrà essere speso per acquistare apparecchiature utili per l’apprendimento a distanza, come ad esempio personal computer, tablet, notebook.

I beneficiari dovranno conservare le copia della fattura dell'avvenuto pagamento delle apparecchiature acquistate.

La Regione Campania precisa che agli allegati degli elenchi dei soggetti che sono stati esclusi a seguito della revisione saranno eventualmente inseriti in elenchi successivi di beneficiari in base alle risorse disponibili in relazione al valore Isee di ogni soggetto dichiarante.

I soggetti esclusi possono presentare eventuali osservazioni circa la domanda inviata in prima istanza secondo le modalità indicate sul sito della Regione Campania. Nei prossimi giorni sarà resa noto l'esito.