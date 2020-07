Sono attualmente in corso delle selezioni a cura di Cineworld Roma per la ricerca di sosia di noti personaggi del mondo del calcio in relazione a progetti per la televisione.

Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di figuranti e comparse per un film prodotto da Imago.

Cineworld Roma

Sono tuttora in corso, a cura di Cineworld Roma, le selezioni di varie figure. In particolare, per una nuova serie Tv si cerca un ragazzo di età compresa tra 25 e 30 anni, di statura tra 173 cm e 178 cm, alquanto somigliante al noto calciatore Radja Nainggolan. I candidati in questione devono essere in grado di giocare a calcio e essere inoltre disponibili a farsi ritoccare i propri capelli e a prendere parte alle riprese che verranno effettuate nel prossimo mese di agosto.

Gli interessati devono inviare quanto prima foto e dati personali (nome, cognome, età, altezza) tramite whatsapp al seguente numero di telefono: 347/1862580.

Allo stesso numero e sempre per whatsapp vanno inviate le candidature (foto, nome, cognome, età, disponibilità a lavorare nel mese di agosto) di coloro che sono interssati a un nuovo progetto televisivo, per la realizzazione del quale si ricercano i sosia di alcuni celebri personaggi del mondo del calcio come da fotografie presenti sulla pagina ufficiale Facebook di Cineworld, a cui occorre comunque far riferimento. Tra questi, possiamo menzionare: James Pallotta, Fulvio Bernardini e Vujadin Boskov.

Un film

Per realizzare un nuovo film per la televisione, al quale prenderà parte come protagonista una nota star italiana di livello internazionale, sono attualmente in corso le selezioni di figuranti e comparse.

Il film verrà prodotto da Imago e le riprese si svolgeranno a Civitella del Tronto, in provincia di Teramo.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso i seguenti figuranti: un ragazzino di colore e di età scenica tra 10 e 12 anni, un uomo dall'aspetto 'ambiguo' e di età scenica superiore a 50 anni, un uomo di età scenica compresa tra 30 e 40 anni, dalla corporatura massiccia e calvo, un uomo di età scenica oltre la cinquantina.

Si cercano poi le seguenti comparse: una ragazza alta e di età scenica tra 20 e 30 anni, una ragazza bionda di età scenica compresa tra 20 e 25 anni, una ragazza della stessa fascia di età di quest'ultima ma bruna, una coppia di anziani coniugi, un uomo e due donne (tutti tra 30 e 40 anni). Vengono inoltre ricercati un ragazzino tra 10 e 12 anni, un bambino tra 8 e 10 anni, un bambino tra 4 e 6 anni, quattro uomini di varie età, dieci giovani (maschi e femmine) di età del periodo liceo/università e due donne di età scenica compresa tra 40 e 50 anni.

Infine vengono cercati un uomo con il proprio cane (in grado di recuperare il bastone lanciato dal proprio padrone), una coppia di fidanzati, una donna abbastanza giovane (deve fare footing) e infine due uomini di età scenica superiore a 70 anni.

I casting si terranno il 2 e il 3 luglio. Per parteciparvi gli interessati devono inviare con la massima sollecitudine la propria candidatura (per i minori va inoltrata dai genitori o dai relativi tutori legali) a: assoimago@ libero.it.