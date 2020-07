Casting attualmente aperti per la realizzazione di una fiction per la Rai dal titolo Chiara Lubich, diretta dal noto regista Giacomo Campiotti e coprodotta da Rai Fiction assieme ad altre importanti case di produzione. Sono poi aperte le selezioni per la realizzazione di una nuova serie televisiva, prodotta da Lux Vide e che andrà in onda sulle reti Mediaset.

Una fiction

Selezioni in corso di comparse per la realizzazione di una fiction, che andrà poi in onda sulle reti della Rai, dal titolo Chiara Lubich. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction, Eliseo Fiction, Casanova Multimedia, tutta incentrata sulla figura di Chiara Lubich, fondatrice del movimento cattolico dei Focolari.

Le riprese verranno poi effettuate tra la fine di questo mese di luglio e la fine del prossimo mese di agosto. In particolare, per questa nuova produzione diretta dal regista Giacomo Campiotti si cercano attualmente comparse, uomini e donne, di età compresa tra 18 e 75 anni e residenti in Trentino. Entrando maggiormente nello specifico, la richiesta è indirizzata soprattutto verso volti semplici quanto 'antichi' (donne del tutto struccate), uomini di età compresa tra 25 e 50 anni e in grado di parlare in lingua tedesca. In ogni caso i candidati devono essere del tutto privi di tatuaggi visibili, di piercing e di capelli palesemente tinti o con tagli eccessivamente moderni, e avere una corporatura non particolarmente robusta.

Inoltre, gli uomini devono avere i capelli corti o, quantomeno, essere disposti a tagliarli. Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono presentarsi venerdì 3 luglio, dalle ore 14 alle ore 19, a Trento, presso lo spazio 'Virgolette' di Via San Martino, 76. È necessario portare con sè, oltre alla mascherina, la fotocopia del proprio documento di identità, nonchè del codice fiscale e del codice Iban.

A tale proposito si precisa che non sarà possibile fare fotocopie sul posto. Possono prendere parte alle selezioni in questione anche quanti sono già presenti nel database della produzione.

Una serie televisiva

Per la realizzazione di una nuova serie televisiva prodotta da Lux Vide e che verrà successivamente trasmessa sui canali di Mediaset, sono tuttora in corso le selezioni di figuranti maggiorenni e ambosessi.

In particolare, quanti intendono proporsi sono tenuti a presentarsi, portando con sè la fotocopia di un documento di identità e del proprio codice fiscale, sabato 4 luglio, dalle ore 9 alle ore 14, 30, presso l'aula consiliare del Municipio di Trevignano Romano, in provincia di Roma. Le riprese verranno poi effettuate prossimamente e comunque nel corso di questa estate a Trevignano Romano e dintorni.