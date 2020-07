Nell'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale e presso il portale del Consorzio Sociale RI/1 di Rieti è stata emanata una selezione pubblica per l'assunzione di 18 figure professionali a tempo determinato, nell'ambito del funzionamento del servizio sociale, servizio psicologico e segretariato sociale.

Le relative assunzioni prevedono il reclutamento di 14 assistenti sociali, fra essi 12 saranno assunti per 36 ore settimanali per due anni, prorogabili per un massimo di ulteriori 12 mesi, uno sarà assunto per il progetto Pua per 12 ore settimanali per due anni, prorogabili per un massimo di ulteriori 12 mesi e uno per il progetto Home Care premium per 20 ore settimanali per un anno, prorogabili per un massimo di ulteriori 24 mesi).

Saranno assunti anche tre psicologi, nel dettaglio uno di essi sarà in servizio per 20 ore settimanali per 24 mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori 12 mesi, uno lavorerà per 12 ore settimanali per 24 mesi prorogabili per un massimo di ulteriori 12 mesi e infine uno sarà occupato per il progetto Home Care premium per 20 ore settimanali per 24 mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori 12 mesi.

Inoltre sarà assunto pure un istruttore amministrativo, a 36 ore settimanali per 12 mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori 24 mesi.

L'invio delle domande per i vari ruoli è fissato al 9 agosto prossimo.

Assunzioni per 18 figure professionale a Rieti

Per poter accedere alla presente selezione i partecipanti devono essere in possesso della cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e godere dei diritti civili e politici.

Inoltre è richiesto il conseguimento dei seguenti titoli di studio:

Assistente Sociale

Diploma di Laurea di Assistente Sociale (vecchio ordinamento);

Oppure, Laurea triennale in servizio sociale (classe 39 ex classe 6);

Oppure, Laurea specialistica o magistrale in servizio sociale;

Altri titoli equiparati;

Iscrizione all’Albo Professionale di Assistente Sociale;

Patente di guida di categoria “B”, o superiore, in corso di validità;

Psicologo

Diploma di Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento);

Altresì Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (Classe L-24);

oppure Diploma di laurea appartenente alla classe delle laure magistrali o specialistica in Psicologia;

Iscrizione al relativo albo professionale

Patente di guida B

Istruttore amministrativo

Diploma di Scuola media superiore di durata quinquennale;

Patente di guida in corso di validità

Presentazione della domanda

L'istanza, redatta dal candidato, dovrà essere inoltrata al Consorzio Sociale RI/1 tramite posta elettronica certificata 'consorziosocialeri1 @pec.it', oppure consegnata a mano all'ufficio protocollo di suddetto ente o a mezzo raccomandata, entro il 9 agosto 2020.

Alla presente istanza è necessario allegare: una copia fotostatica del documento di identità personale non scaduta; la ricevuta della tassa di € 10,00; il possesso della patente di guida di categoria B; l'attestato del titolo di studio richiesto, con l'esatta indicazione del voto conseguito, e ulteriori titoli o partecipazioni a dottorati di ricerca.

Valutazione dei titoli di studio

La valutazione dei titoli presentati, per un massimo di 10 punti sarà suddivisa in:

Titoli di servizio, punti 4;

Titolo di studio, punti 2,5;

Titoli vari, punti 2,5;

Curriculum professionale, punti 2.

Per ulteriori delucidazioni è possibile accedere al testo completo della selezione pubblica, nel sito istituzionale del Consorzio Sociale RI/1 - sezione: 'Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso', oppure direttamente sulla homepage del sito dell’ente.