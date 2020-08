L'azienda Bartolini cerca personale da assumere per diverse posizioni di lavoro. In particolare al momento sono aperte le selezioni per diplomati da destinare ai seguenti ruoli: impiegati operativi e assistenza clienti, addetti segreteria/customer service, account per azienda gruppo Brt. Per candidarsi è necessario essere in possesso di un diploma.

Bartolini ricerca impiegati operativi e assistenza clienti

L'offerta di lavoro destinata agli impiegati operativi è disponibile sia a tempo pieno sia part-time. Questa figura si occuperà di monitorare le spedizioni e assistere i clienti, inoltre dovrà gestire la cassa e i dati inerenti alle spedizioni.

Per candidarsi è necessario aver conseguito un diploma nella scuola secondaria di secondo grado, preferibilmente in Ragioneria, deve dimostrare conoscere gli strumenti informatici e aver maturato pregresse esperienze di lavoro in ufficio. Le sedi lavorative sono: Aosta, Arezzo, Bergamo, Como, Cremona, Gravellona Toce, Monza, Novara, Oristano, Schio, Verona, Pesaro.

Gli impiegati assistenza clienti dovranno sostenere il responsabile nel risolvere le problematiche inerenti alle spedizioni non andate a buon fine, interfacciandosi telefonicamente con la clientela; inoltre svolgeranno le mansioni d'ufficio riguardanti le pratiche di assistenza ai clienti. Gli aspiranti devono essere in possesso di un diploma nella scuola secondaria di secondo grado e aver maturato esperienza nel settore del post-vendita oppure del servizio clienti.

Sono richieste anche buone doti comunicative e relazionali, capacità di problem solving, padronanza degli strumenti informatici e della lingua inglese. Le sedi di lavoro sono: Brescia, Settimo Torinese, Padova, Sedriano.

Selezioni per addetti segreteria/customer service e account per azienda gruppo Brt

La figura di addetto segreteria/customer service effettua mansioni di segreteria e assistenza telefonica dei clienti. I candidati devono avere un diploma (oppure una laurea) e una breve esperienza da impiegati; è richiesta anche una buona conoscenza degli strumenti informatici e capacità organizzative e di ascolto.

La sede lavorativa sarà nell'area di Brescia.

La posizione di account per azienda gruppo Brt è aperta in Emilia Romagna e a Torino: si occupa di gestire i punti vendita attivi nella propria zona di riferimento e di svilupparne di nuovi; è richiesto il diploma, esperienza nel settore delle vendite, capacità relazionale e buona conoscenza degli strumenti informatici.

Per candidarsi alle suddette offerte lavorative è necessario recarsi sul sito ufficiale di Bartolini nelle sezioni "Lavora in Brt" e poi "Consulta le nostre inserzioni": in tale ambito compariranno tutte le posizioni aperte a cui sarà possibile candidarsi con l'invio del proprio curriculum vitae.