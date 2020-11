L’emergenza sanitaria generata dal coronavirus persiste nel nostro Paese, per questo motivo Inps e Poste Italiane hanno diramato anche per il mese di dicembre un calendario che suddivide il pagamento delle Pensioni (comprensive anche della tredicesima) in base all’iniziale del cognome degli aventi diritto.

I primi a poter beneficiare dell’assegno pensionistico, come nei mesi precedenti, saranno i possessori di un libretto di risparmio o di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution; i titolari di carta postamat, carta libretto o di postepay evolution, a partire da domani 25 novembre, potranno prelevare l’importo della propria pensione attraverso qualunque Postamat presente sul territorio italiano.

L'anticipo dei pagamenti non è previsto per chi ha disposto il mandato di pagamento verso un istituto bancario.

Il calendario per ritirare la pensione

Come scritto in precedenza, il calendario dei pagamenti è stato disposto allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza (ovviamente il calendario è valido per coloro che non potranno usufruire delle condizioni precedentemente illustrate, ndr). Lo scaglionamento avverrà in base alla lettera del cognome, a ogni lettera corrisponde un giorno in cui il pensionato potrà ritirare la pensione nell’ufficio postale:

25 novembre, cognomi dalla A-B;

26 novembre, cognomi dalla C-D;

27 novembre, cognomi dalla E-K;

28 novembre, cognomi dalla L-O;

30 novembre, cognomi dalla P-R;

01 dicembre, cognomi dalla S-Z.

Si ricorda che pagamento della pensione è disponibile per un periodo massimo di sessanta giorni a partire dal primo giorno contabile del mese in cui viene effettuato il pagamento.

Il rateo di dicembre, per esempio, è pagabile fino a fine gennaio.

Informazioni utili per i pensionati

Non è stato ancora stabilito un eventuale calendario per il mese di gennaio, ma è probabile che questo modello di pagamento sia confermato anche per i mesi a venire in quanto lo stato di emergenza, stando a quanto stabilito, durerà almeno fino al 31 gennaio 2021.

Si ricorda che attraverso alla convezione che Poste Italiane e Arma dei Carabinieri, i cittadini di età pari o superiore ai 75 anni potranno chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando il ritiro ai Carabinieri. Il servizio è dedicato ai pensionati che attualmente riscuotono le pensioni in contanti, non titolari di libretto postale o conto corrente e che non abbiano familiari conviventi o dimoranti vicino alla propria abitazione in grado di garantire il prelievo.

Per usufruire del servizio il pensionato dovrà presentare richiesta direttamente alle Poste Italiane al numero 800556670.