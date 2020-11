SDA Express Courier SpA è un'azienda italiana appartenente al Gruppo Poste Italiane. Si occupa principalmente di spedizioni espresse, di gestione logistica e distributiva, di e – commerce e di vendita a distanza. In questo momento è alla ricerca di candidati per il ruolo di addetto alle spedizioni. La selezione è aperta in tutto il territorio italiano.

SDA, offerte di lavoro

SDA mensilmente è in cerca di personale per assumere nuove risorse. Le Offerte di lavoro SDA sono rivolte sia a giovani anche senza esperienza, sia a personale specializzato. Per essere assunto il candidato deve aver conseguito il diploma con una votazione di almeno 70/100.

Si ricercano persone dinamiche e capaci di lavorare in gruppo. Si offrono contratti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Il personale selezionato si occuperà di gestire e monitorare tutte le fasi che portano alla spedizione di un prodotto. Le posizione ricercate sono distribuite su tutto il territorio italiano: in Lombardia nelle sedi di Milano e Varese; in Emilia Romagna nelle sedi di Piacenza e Bologna; in Toscana nelle sedi di Firenze e Arezzo; nel Lazio nelle sedi di Roma e Pomezia.

Le modalità per candidarsi

SDA contatterà, attraverso il dipartimento delle risorse umane, i candidati ritenuti idonei telefonicamente o per via telematica. Le persone selezionate saranno inizialmente chiamate in azienda per sostenere un colloquio individuale e completare un test riguardo il ragionamento logico.

Le candidature per lavorare con SDA vengono raccolte attraverso la pagina web "SDA Lavora con noi", raggiungibile dalla sezione dedicata al reclutamento di nuovo personale sul sito web aziendale. In questa pagina la società elenca in maniera dettagliata quali siano le offerte di lavoro disponibili. Inoltre le candidature possono essere inviate anche attraverso il sito web del Gruppo Poste Italiane nella selezione dedicata ai ruoli che sono ricercati al momento all'interno dell'azienda.

Da queste piattaforme per il candidato sarà possibile inserire il proprio curriculum vitae nel database di SDA. Sarà possibile anche inviare la propria autocandidatura in vista di nuove ricerche di personale da parte dell'azienda. La candidatura va inviata entro e non oltre il 30 novembre e il candidato dovrà registrare un proprio profilo personale.

Chi non lo possiede può effettuare la registrazione gratuita sempre sul portale SDA. Dopo essersi registrati, si potrà inviare il curriculum.