Iper Tosano, nota catena commerciale presente in molte realtà italiane, effettua assunzioni. Sul sito internet dell'azienda è stata pubblicata infatti una nuova serie di annunci di posizioni aperte. In particolare, in questa fase, si cercano profili professionali di addetti ai latticini, di addetti al banco e ai magazzini.

Offerte di lavoro Iper Tosano: si selezionano addetti al settore dei latticini

La catena commerciale Iper Tosano seleziona addetti ai latticini per gli ipermercati di Cornedo (Vi, una posizione a impegno part time nel fine settimana mentre una è a tempo pieno), di Montecchio Maggiore (Vi, full time) e Pederobba (Tv), sempre a tempo pieno.

La figura professionale selezionata dovrà occuparsi dell'allestimento dei prodotti caseari e gastronomici e si dedicherà in maniera prioritaria al rifornimento dei prodotti refrigerati e all'assistenza della clientela.

Per il punto vendita di Montecchio Maggiore si cerca anche un aiuto banconiere di cucina. La risorsa selezionata, a tempo pieno, si occuperà di preparazione e vendita dei piatti pronti e del prodotto cotto. Si occuperà di cottura e confezionamento delle vivande e di rifornimento dei banchi frigo. Per l'ipermercato di Curtatone (Mn) si cerca poi una figura full time da inserire nel reparto macelleria come aiuto banconiere. La risorsa selezionata si dovrà occupare della preparazione e vendita della carne confezionando anche i prodotti di macelleria.

Per il supermercato di Pederobba invece si cercano diverse figure professionali: un aiuto banconiere del reparto cucina, un aiuto banconiere per la pescheria, un addetto all'ortofrutta, un panificatore, un aiuto banconiere per il reparto latticini, banco salumi, formaggi e gastronomia.

Tosano assume: cercate anche figure di addetti al magazzino

Non solo banco e servizi di assistenza alla clientela nelle posizioni aperte di Iper Tosano. La catena commerciale cerca anche, per l'ipermercato di Costabissara (Vi), una figura di magazziniere del punto vendita full time. La figura si dovrà occupare del ricevimento e del controllo della merce in arrivo, della movimentazione e del suo smistamento.

Come requisiti basta la licenza media e disponibilità alla flessibilità e al lavorare su turni anche di domenica. La figura di magazziniere del punto vendita è cercata anche per Pederobba. Selezioni aperte anche per addetti alla pulizia per i centri di Curtatone e Pederobba. L'addetto si occuperà di pulizia e disinfezione delle superfici e smaltimento dei rifiuti.

Per candidarsi a lavorare da Iper Tosano occorre andare sul sito alla voce "Posizioni Aperte" e cliccare sulla voce "Candidati" finestra in cui si possono inserire tutti i propri dati personali.