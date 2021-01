Lidl, azienda attiva nella grande distribuzione organizzata ha avviato nuove assunzioni per addetti alle vendite e operatori di filiale da inserire nei propri negozi. Per candidarsi sarà necessario un diploma di maturità e una gradita esperienza nel settore.

Lidl avvia le assunzioni per operatori di filiale e addetti vendita

Importanti novità per tutti coloro che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di una multinazionale solida e in continua espansione. La catena di distribuzione alimentare Lidl, infatti, continua gli investimenti per assunzioni di nuovo personale da inserire nei vari punti vendita presenti anche in Italia.

Nel dettaglio, è alla ricerca di addetti alle vendite per le filiali di Ponte delle Alpi (Belluno), Enna, Asti e Sulmona (L'Aquila) e operatori di filiali, i quali opereranno nei punti vendita di Calalzo in provincia di Bolzano, Montagnana (Padova) e Casalpusterlengo (Lodi).

I requisiti richiesti per addetti alle vendite

I candidati che sceglieranno la posizione di addetto alle vendite dovranno essere capaci di gestire in autonomia il punto vendita affidato e avranno la possibilità di collaborare con personale qualificato all'interno di un'azienda in continua evoluzione tecnologica, in un ambiente stimolante e strutturato e con l'opportunità di avviarsi ad un percorso di formazione on the job con il continuo supporto di personale specializzato.

Si occuperanno, infatti, dell'assistenza diretta alla vendita, dell'approvvigionamento del punto vendita anche in collaborazione con il punto logistico, del rifornimento della merce negli scaffali e delle operazioni di incasso. I requisiti necessari per la partecipazione al processo di selezione sono: possesso di un diploma di maturità in qualsiasi ambito, esperienza comprovata nel settore della grande distribuzione organizzata ed in ambito vendite, attitudine al lavoro di squadra e orientamento al problem solving.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Candidature esclusivamente online

Gli operatori di filiale, invece, saranno un punto di riferimento per la clientela e anche loro contribuiranno alla costante crescita del punto vendita occupandosi di preparare i nuovi articoli in promozione, mantenere in ordine e puliti i locali e collaboreranno con l'intero team per una gestione ottimale del punto vendita.

In questo caso, non viene richiesto alcun titolo di studio ma sarà necessario possedere una capacità al multitasking, propensione al lavoro di squadra e orientamento al cliente. Le candidature potranno essere inviate seguendo la procedura telematica attraverso il sito Lidl, alla sezione "Lavora con noi", dove i candidati potranno registrare la loro scheda anagrafica indicando i titoli posseduti e le esperienze maturate.