Esselunga potenzia il suo organico. L'azienda italiana, leader nella GDO di prodotti alimentari e presente con supermercati e superstore nell'Italia centrale e settentrionale, ricerca nuove figure professionali da inserire negli store Esselunga distribuiti capillarmente in Italia. Con più di 160 punti vendita - localizzati per la maggior parte in Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, oltre che nelle città di Roma, La Spezia, Aprilia (Latina), Genova e Verona - il Gruppo seleziona nuovi candidati che andranno a ricoprire la posizione di addetto/a alle vendite/ cassiere, addetto al servizio sorveglianza e allievo responsabile di negozio.

Fra le tante opportunità di lavoro messe a disposizione da Esselunga figurano anche quella di frigoriferista, farmacista e responsabile di parafarmacia oltre a stage e posizioni lavorative specificamente pensate per i giovani diplomati e/o laureati.

Gli interessati alle posizioni al momento attive posso inviare domanda di partecipazione al ruolo desiderato esclusivamente online. Sul sito internet ufficiale di Esselunga, nella sezione dedicata alle "Posizioni aperte", è possibile consultare l'elenco delle Offerte di lavoro disponibili, i requisiti richiesti per accedere alla mansione desiderata e le sedi di assunzione. Compilato il form online di candidatura, previa registrazione al sito aziendale o tramite accesso al social Linkedln, la procedura di inoltro della propria domanda sarà completata.

Tutte le posizioni sono rivolte a entrambi i sessi.

L'addetto alle vendite/cassiere

Per la propria rete di vendita, Esselunga è alla ricerca di addetti alle vendite/cassieri che verranno inseriti nelle aree cassa, latticini, salumi, drogheria, frutta, verdura, macelleria, pescheria, panetteria, libero servizio e gastronomia. Le risorse si occuperanno di rifornire costantemente il reparto curando l'esposizione degli articoli oltre ad occuparsi dell'ordine della merce e dell'assortimento di banchi, scaffali e banchi frigo.

Inoltre, forniranno assistenza alla clientela nella scelta e nell'acquisto dei prodotti verificando, al tempo stesso, il rispetto degli standard di sicurezza del reparto previsto dalle norme legislative. Il candidato scelto per operare nel reparto freschi si occuperà anche di tutti i processi che vanno dalla lavorazione delle materie prime fino alla loro trasformazione.

Esselunga garantisce ai suoi dipendenti un percorso di formazione interno all'azienda, affidato a persone esperte che saranno in grado di trasmettere alle risorse del team le competenze necessarie a ricoprire la mansione di addetto alle vendite. Proprio per questo, il Gruppo non richiede ai candidati interessati al ruolo nessuna esperienza pregressa nel settore mentre è obbligatorio aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sul fronte operativo, invece, Esselunga precisa che la ricerca è rivolta a candidati veloci, dinamici, precisi e che dimostrino propensione al lavoro di squadra e ai lavori manuali.

Le selezioni sono aperte in tutta l'Emilia Romagna, la Liguria, il Veneto, la Toscana, il Lazio, il Piemonte e la Lombardia.

Addetti al servizio sorveglianza

In Emilia Romagna, Esselunga è alla ricerca di addetti al servizio vigilanza il cui compito sarà quello di contrastare furti e danneggiamenti della merce allo scopo di salvaguardare i beni dell'azienda con interventi celeri e decisi. A tal riguardo, le risorse predisporranno anche un report necessario per monitorare gli interventi effettuati. Ai candidati interessati al ruolo saranno offerti dei percorsi formativi ad hoc da svolgere on the job con l'ausilio di personale esperto.

Anche in questo caso, è obbligatorio essere in possesso del diploma di scuola superiore unitamente ad un'ottima conoscenza del pacchetto Office. Inoltre, saranno valutate positivamente esperienze precedenti maturate nel settore della sicurezza.

I candidati partecipanti alla selezione dovranno indicare la disponibilità a trasferte e alla mobilità sul territorio.

Trattandosi di una mansione di particolare importanza, Esselunga estende la ricerca a candidati energici, agili, con buona capacità di osservazione e di orientamento al dettaglio. Completano il profilo il senso etico e la responsabilità civile.

L'allievo responsabile

Coloro che hanno conseguito il diploma o la laurea possono candidarsi alla posizione di allievo responsabile aperta in Liguria, Lazio, Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. La figura, inserita in un punto vendita Esselunga, apprenderà le tecniche di rifornimento dei prodotti sugli scaffali e nei reparti nonché le nozioni per mantenere l'ordine delle esposizioni e svolgere attività di cassa.

In sostanza, farà sue, gradualmente, le competenze necessarie per poter svolgere la propria mansione in completa autonomia.

Oltra al servizio di assistenza alla clientela, supporterà l'area logistica del punto vendita occupandosi dello stoccaggio e dell'esposizione dei prodotti destinati alla vendita seguendo il layout per bachi, banchi frigo e scaffali. Ancora, analizzerà il flusso delle merci e i dati di vendita gestendo anche il personale di reparto, stabilendo mansioni, ferie e orari. Alla risorsa è demandata la verifica degli standard di sicurezza del reparto e del negozio.

Esselunga fornirà ai candidati un programma di formazione che sarà esplicato sia in aula che sul campo avvalendosi della collaborazione di professionisti del settore.

Alle risorse è richiesta disponibilità oraria in base alle esigenze dettate dall'organizzazione.