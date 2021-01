La Gottardo S.p.a, recluta nuovo personale. L’azienda, leader in Italia nella vendita di prodotti per la cura della casa, della persona, di articoli di profumeria e make-up, è in continua crescita. Con oltre 700 punti vendita e 3 insegne (Tigotà, Acqua & Sapone e Prodet) l'azienda rappresenta una realtà solida, dinamica e in continua espansione tanto da contare circa 50 aperture di nuovi punti vendita all'anno e più di 4000 persone che lavorano per l'azienda.

Al momento, il Gruppo ricerca nuove figure professionali da inserire nelle posizioni di addetto/a alla vendita, addetto/a al rifornimento degli scaffali e consulenti di bellezza da collocare negli store a marchio Tigotà distribuiti capillarmente su tutto il territorio italiano.

Gli interessati alle Offerte di lavoro Tigotà possono inoltrare domanda di candidatura esclusivamente online. Sulla pagina ufficiale del gruppo Gottardo - nella sezione "Lavora con noi" - è possibile consultare le posizione disponibili, i requisiti necessari per accedere alla mansione e compilare il form online di partecipazione alle selezioni.

L'addetto/a alle vendite

Stando alle ultime offerte pubblicate dall'azienda sul portale online, Tigotà è alla ricerca di addetti alle vendite full-time. Le risorse si occuperanno di gestire la clientela sia nella fase di accoglienza che di assistenza alla vendita. Inoltre, svolgeranno tutte le attività connesse all'utilizzo della cassa assicurando il riassortimento della merce nel punto vendita e curando gli spazi di esposizione oltre a quelli del magazzino.

Per quanto riguarda i requisiti obbligatori da possedere per aver accesso alla mansione, Tigotà precisa che i candidati ideali dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:

aver maturato un'esperienza di almeno un anno nel ruolo di commesso/a ;

; aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore/qualifica professionale;

di scuola secondaria superiore/qualifica professionale; dimostrare passione per la vendita e propensione al contatto con la clientela.

Ancora, l'azienda ricerca commessi dotati di ottime capacità comunicative, flessibili e predisposti al lavoro di squadra.

Sul piano operativo, invece, agli interessati è richiesta la disponibilità a svolgere l'attività lavorativa - a tempo determinato - su turni anche nei giorni festivi. Richiesta, infine, la disponibilità a trasferte.

Il Gruppo ricerca addetti/e alle vendite per gli store Tigotà di Romagnano Sesia (NO), Bologna (BO), Villanova di Castenaso (BO), Buccinasco (MI), Pescara (PE), Santarcangelo di Romagna (RN), Cesane (FC) e Città di Castello (PG).

L'addetto/a al rifornimento degli scaffali

Selezioni aperte anche per la figura di addetto/a al rifornimento degli scaffali. I candidati prescelti saranno responsabili di tutte le operazioni connesse al ricevimento, controllo e stoccaggio della merce in arrivo nei negozi. Cureranno il riassortimento dei prodotti organizzando gli spazi espositivi dello store, il magazzino e, allo stesso tempo, si occuperanno di assistere la clientela in ogni richiesta avanzata.

Tigotà richiede agli interessati al ruolo una precedenza esperienza maturata in posizione analoga oltre alla disponibilità a lavorare full-time, su turni, anche nei giorni festivi. Il Gruppo precisa che la ricerca di personale per tutte le posizioni è rivolta a persone di entrambi i sessi che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore.

Attualmente, la ricerca di addetti al rifornimento degli scaffali è attiva per i negozi Tigotà di Romagnano Sesia (NO), Ozzano dell'Emila (BO), San Lazzaro di Savena (BO), Orzinuovi (BS), Mondovì (CN), Valenza (AL), Sedico (BL), Mogliano Veneto (TV).

La figura di consulente di bellezza/beauty

Per i punti vendita di Trebaseleghe (PD), Romagnano Sesia (NO), Padova (PD), Mondovì (CN), Buccinasco (MI), Asti (AT), Recanati (MC), Modena (MO), Cervia (RA), Montesilvano (PE), Tigotà è alla ricerca di consulenti di bellezza/beauty full-time e a tempo determinato. Le figure si occuperanno di aiutare i clienti a valorizzarsi e prendersi cura di sé offrendogli consigli di bellezza professionali e personali in relazione agli articoli di profumeria, cosmesi e make-up.

È proprio nel reparto dedicato a tali prodotti che le risorse saranno chiamate a lavorare secondo turni anche nei giorni festivi.

Per tale motivo, Tigotà è alla ricerca di candidati con precedenti esperienze maturate nei settori profumeria/beauty care, erboristeria, parafarmacia e centro estetico. In particolare, ai candidati ideali - in possesso del diploma di scuola secondaria superiore - sono richieste conoscenze specifiche in skin care, make up e profumeria alcolica.

Completano il profilo: spiccate doti relazionali, comunicative e attitudine al lavoro di squadra.

Come inviare la candidatura

Per candidarsi a una delle posizioni aperte in Tigotà occorre andare sul sito internet dell'azienda Gottardo, cliccare sull'annuncio di proprio interesse fino ad arrivare alla voce "candidati" presente in ogni inserzione.