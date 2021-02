La catena di supermercati Lidl è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico. La ricerca è rivolta a diplomati e laureati anche senza esperienza. Le posizioni al momento maggiormente richieste sono le seguenti:

Addetti alla vendita part time e a chiamata;

Operatori di filiale;

Commessi specializzati;

Operatori di magazzino.

Non ci sono limiti di tempo per candidarsi all'offerta lavorativa. La ricerca è rivola ad entrambi i sessi. Le risorse, saranno inserite in un percorso formativo ben strutturato poiché nella politica aziendale c'è anche l'obiettivo di assumere anche con contratti a tempo indeterminato.

Lidl avvia nuove assunzioni per operatori di filiale e commessi

I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro come commesso specializzato sono: diploma di maturità o laurea, precedenti esperienze nel retail o nella Grande Distribuzione organizzata, flessibilità e dinamicità.

Il commesso si occuperà di gestire il personale, definendo i turni e organizzando le attività di formazione per gli addetti vendite, verificare i prezzi e l’assortimento dei prodotti esposti, curare l'aspetto del punto vendita (pulizia e ordine), garantire il rispetto delle normative di legge sulla sicurezza del personale e quelle alimentari (HACCP). L'offerta per commesso specializzato prevede un percorso completo che alterna formazione e-learning e “training on the job”, una retribuzione al minuto, altri benefit previsti dal sistema di welfare aziendale.

Le sedi di lavoro sono Imola (Bologna), Costa Volpino (Bergamo), Sesto Calende (Varese), Trento, Cernobbio (Como), Tolentino (Macerata), Padova,Clusone (Bergamo), Manerba Del Garda (Brescia), Milano, Pordenone, Mestre (Venezia), Schio (Vicenza), Desenzano del Garda (Brescia), Busto Arsizio (Varese), Foligno (Perugia), Soresina (Cremona), Vomano (Teramo), , Farra di Soligo (Treviso), Lonigo (Vicenza),Cremona, Bologna, Tortoreto (Teramo), Sermide (Mantova), Brunico (Bolzano), Rovato (Brescia) , Cuneo, Tregnago (Verona) Domodossola (Verbano-Cusio -Ossola), Farra di Soligo (Treviso).

Lidl cerca inoltre nuovi addetti alle vendite che saranno inseriti nei punti vendita di Sassari, Firenze, Arco (Trento), Colleferro (Roma), Sinalunga (Siena), Imperia e Savona, La Spezia , Lucca, Chiampo (Vicenza), Bra (Cuneo), Alba (Cuneo), Piacenz, Laces (Bolzano), Cerese (Mantova), Jesolo (Venezia), Valdobbiadene (Treviso), Rosignano (Livorno), Roma, Modena - Sassuolo, Savignano (Forlì-Cesena), Peschiera Del Garda (Verona) (f/m), Manerba Del Garda (Brescia), Sciacca Ribera (Agrigento), Paratico (Brescia), Varna (Bolzano), Tempio Pausania (Sassari), Argenta (Ferrara), Villa di Tirano (Sondrio), Rovigo - Adria, Valdagno (Vicenza), Reggio Emilia, Sinalunga (Siena), Molinella (Bologna) Ravenna via Lercaro.

Saranno responsabili del corretto funzionamento del punto vendita garantendo anche le operazioni di cassa, svolgendo servizio di assistenza ai clienti e collaborando in stretta sintonia con il team per la gestione ottimale del punto vendita. Fra i requisiti richiesti non deve mancare il diploma di scuola superiore e non è richiesta una pregressa esperienza nel settore della grande distribuzione organizzata. Gli orari di lavoro saranno suddivisi in turni flessibili e part-time che vanno da un minimo di 4 ore fino a un massimo di 8.

Nuove posizioni per operatori di filiale e di magazzino

Quanto ai requisiti per la figura di operatore di magazzino non è necessario aver conseguito il diploma di maturità, ma è indispensabile una predisposizione a lavorare con mezzi di movimentazione merci.

Quanto alle mansioni degli operatori di magazzino esse sono: gestione del flusso pallet interno e scambio pallet con esterno, in corrispondenza del luogo di scambio predefinito, svolgimento delle attività necessarie al mantenimento dell’ordine e della pulizia degli strumenti e del luogo di lavoro e corretto utilizzo delle attrezzature in dotazione (es.presse cartone), svuotamento dei contenitori rifiuti (nylon, cartone, etc.) presenti in magazzino.

Gli operatori di filiale, invece sono un punto di riferimento per la clientela e anche loro contribuiscono alla costante crescita del punto vendita occupandosi di preparare i nuovi articoli in promozione, mantenere in ordine e puliti i locali e collaboreranno con l'intero team per una gestione ottimale del punto vendita.

In questo caso, non viene richiesto alcun titolo di studio o esperienza pregressa ma occorre esser affidabile e flessibili e ed avere capacità di multitasking. Le sedi di lavoro disponibili sono: Saluzzo (Cuneo), Sassuolo (Modena), Spilamberto (Modena), Mondovì (Cuneo), Cinisello Balsamo (Milano), Concorrezzo (Monza e Brianza), Ro ma, Palazzolo sull’Oglio (Brescia), Trieste, Portogruaro (Venezia), San Giovanni Valdarno (Arezzo), Langhirano (Parma), Pesaro, Calalzo (Belluno), Motagnana (Padova), Casalpusterlengo (Lodi), Roma, San Giovanni Ilarione (Verona), Cernobbio (Como), Soresina (Cremona), Chiari (Brescia), Alpignano (Torino), Civitavecchia (Roma), Firenze, Laces (Bolzano), Chiampo (Vicenza), Pistoia, Civitanova Marche (Macerata), Porto S.

Elpidio (Fermo), Mantova, Farra di Soligo (Treviso), Trento, Rovato (Brescia), Legnago (Verona),Tregnago (Verona), Manerba del Garda (Brescia) Varna (Bolzano), Delebio (Sondrio), Orvieto (Terni), Reggio Emilia, Albino (Bergamo), Milano, Torino, L’Aquila, Volpiano (Torino), Oderzo (Treviso), Molinella (Bologna), Cento (Ferrara).

Candidature online attraverso la sezione "annunci di lavoro"

Tutti coloro che sono interessati dovranno inviare la propria candidatura collegandosi al sito e accedere, tramite il portale dell'azienda, all'area dedicata "Offerte di lavoro". Dopo aver effettuato la registrazione, ci si può candidare all'offerta e quindi allegare il curriculum vitae, inoltrando la candidatura.