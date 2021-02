Il gruppo Nestlé seleziona nuovo personale in vista di varie assunzioni e stage in diverse sedi in Italia. Sono previste infatti 1450 assunzioni e 1400 stage entro il 2025. Le posizioni aperte sono rivolte sia a laureati, sia a diplomati. Le figure al momento ricercate sono le seguenti:

Boutique manager Nespresso presso Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) e Roccadelle (Brescia);

presso Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) e Roccadelle (Brescia); Boutique specialist Nespresso a Vicenza, Reggio Emilia e Rozzano (Milano);

a Vicenza, Reggio Emilia e Rozzano (Milano); Operatori tecnici (elettricisti/manutentori) : in tutta Italia;

: in tutta Italia; Stage data analyst Nestlé a Benevento;

a Benevento; Vice boutique manager Nespresso a Verona.

a Verona. Supply Network , Technology Expert Personal Productivity, IT Security & Compliance Manager, IT Project Manager, Quality Assurance GxP Specialist, IT Performance Management Specialist, Supply Chain & Procurement, Data Scientist Specialist Senior Product Manager Connectivity ad Assago.

Si tratta di assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

Per candidarsi a una di queste Offerte di lavoro non serve necessariamente aver maturato un'esperienza pregressa e non c'è un termine di scadenza preciso per la presentazione delle candidature. Attraverso il portale web di Nestlè sarà possibile inserire il curriculum vitae nel database aziendale per rispondere online a uno degli annunci o anche per inviare un'autocandidatura. Le selezioni per le assunzioni e gli stage Nestlé sono articolate in più fasi, a partire dalla valutazione dei curriculum inviati online. Segue poi un primo colloquio, dei test e successivi colloqui con i manager.

Posizioni aperte per vice boutique manager e vari operatori tecnici (elettricisti/manutentori)

Per quanto la figura di vice boutique manager presso Nespresso, bisogna esser in possesso di un diploma di maturità ed è preferibile un'esperienza nel settore vendite.

Queste le mansioni previste: assicurare che le vendite e la marginalità siano coerenti con il budget annuale, incrementando l'acquisizione di nuovi clienti e la crescita dei consumi della clientela, definire il piano di consegne e ottimizzare le aree di stoccaggio, trasmettere le informazioni ad altri dipartimenti affinché assicurino il funzionamento impeccabile della boutique in termini di sicurezza, pulizia e manutenzione.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Bisogna avere una passione per il caffè e dare una disponibilità a lavorare su turni in apertura e chiusura.

Gli operatori tecnici devono possedere un diploma a indirizzo tecnico e la capacità di garantire le impostazioni standard dei macchinari presenti in produzione. Bisogna dare la disponibilità a lavorare su turni (6-14, 14-22, 22-06). La tipologia di contratto offerta verrà valutata a seconda dei profili individuati.

I suoi principali compiti sono: condividere con il capo turno i rapporti sullo stato di avanzamento della produzione e intervenire tempestivamente in caso di scostamento dagli standard di produzione; collaborare ed effettuare in autonomia interventi di manutenzione preventiva; assicurare che gli standard di sicurezza siano mantenuti e migliorati sugli impianti in cui si opera; segnalare eventuali problematiche produttive.

Si cercano supply network, operations specialist connectivity e data analyst

Quanto alla posizione di supply network, viene offerto un contratto a tempo determinato di 9 mesi. Occorre possedere i seguenti requisiti: laurea in ingegneria o economia, buona conoscenza della lingua inglese, forti capacità di comunicazione. Nelle mansioni previste vi sono quelle di migliorare i processi della supply chain per ridurre i costi totali di consegna, riducendo quindi le attività manuali e migliorando l'automatismo.

Il candidato ideale deve implementare i miglioramenti dei processi per fornire vantaggi tangibili, analizzare e comunicare efficacemente le informazioni rilevanti con la fabbrica di produzione diretta e il team di fornitura degli affiliati, evidenziando tutti i problemi di fornitura.

Riguardo alla posizione di specialista nella operazioni di connettività, viene offerto un contratto a tempo indeterminato e pieno nella sede di Milano con una certa flessibilità per lavorare da remoto. Bisogna aver conseguito una laurea in economia, informatica o analisi dei sistemi. Il neoassunto sarà responsabile del sostegno, della distribuzione, del ritiro e della leva finanziaria per una piattaforma e dei processi di gestione dei servizi operativi per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità, efficienza e produttività.

Deve inoltre assicurare che i partner di servizi strategici forniscano il livello di servizio, le prestazioni del sistema e le funzionalità necessarie per soddisfare gli impegni aziendali.

Per la posizione di data analyst, occorre esser in possesso di laurea triennale in finanza, gestione aziendale, economia o ingegneria gestionale e occorre avere un'ottima conoscenza della lingua italiana e inglese. Il data analyst deve lavorare per fornire visibilità e trasparenza sui costi relativi alla tecnica e alla produzione per quanto riguarda il processo di budget, la rendicontazione degli scostamenti, i risparmi sui costi e i costi di produzione. Deve inoltre cercare e supportare opportunità di miglioramento dei costi, convalidare e rivedere i risparmi proposti e partecipare a studi di ottimizzazione e gestire gli standard di determinazione dei costi per la produzione