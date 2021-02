Sulla Gazzetta ufficiale del 19 febbraio sono stati pubblicati dalla Regione Marche due nuovi concorsi a tempo indeterminato per un totale di 92 posti da impiegati amministrativi. In particolare con il primo concorso aperto ai laureati si assumeranno 56 funzionari categoria D, mentre con il secondo bando saranno reclutati 36 assistenti amministrativi, categoria C. C'è tempo fino al 16 marzo per inviare la propria candidatura per via telematica. Per farlo occorre collegarsi al sito web della Regione Marche utilizzando un account Spid. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Giunta Regione Marche - servizio risorse umane organizzative e strumentali al numero: 071/8064291- 4288 - 4283 - 4429.

Bando Regione Marche per 56 funzionari

Costituiscono requisiti generali comuni a ciascun bando il possesso della cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civile e politici, la maggiore età, l'assenza di pendenze penali e l'idoneità fisica all'impiego. Quanto ai requisiti specifici previsti per il bando per funzionari occorre aver conseguito la laurea in Scienze dell’economia, Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, Sociologia, Scienze economiche, Scienze dei servizi giuridici, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze dell'economia e della gestione aziendale. Per la selezione è stata prevista una prova preselettiva composta da vari quesiti a risposta multipla sul ragionamento deduttivo, numerico o logico.

Seguiranno due prove scritte, di cui una a contenuto teorico pratico e una orale. La prova scritta potrebbe consistere in un tema, in quiz a risposta aperta o risposta multipla sulle seguenti materie: normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso (L. 241/1990 e simili), normativa sulla contabilità pubblica e anticorruzione, contrattualistica pubblica.

La prova teorico-pratica consisterà nella redazione di un atto amministrativo relativo alla soluzione di caso pratico.

La prova orale riguarderà le materie oggetto della prova scritta, e anche i reati contro la pubblica amministrazione, il Titolo V della Costituzione, lo Statuto della Regione Marche, elementi di ordinamento dell’UE, responsabilità, diritti e doveri dei pubblici dipendenti.

Requisiti e prove per il bando di 36 assistenti diplomati

Per il bando per assistenti amministrativi è necessario aver conseguito il diploma di scuola superiore. Le procedure di preselezione avranno ad oggetto quiz di logica, ragionamento numerico o deduttivo. Sono poi previste una prova scritta e un'orale.

La prova scritta potrebbe essere strutturata sotto forma di tema, o in domande aperte o a risposta multipla sugli elementi di diritto amministrativo e diritto di accesso, nozioni di contabilità pubblica e normativa anticorruzione, contrattualistica pubblica. Le materie della prova orale sono equivalenti a quelle previste per la selezione dei 56 funzionari.