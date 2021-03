Randstad è un'agenzia per il lavoro che si occupa di selezione, ricerca e formazione del personale. Attualmente sul suo sito sono presenti numerosi annunci relativi alla selezione di autisti consegnatari. Le aziende committenti sono differenti e richiedono requisiti variabili, ma per tutte si registra la comune richiesta relativa al possesso della patente B.

Gli annunci non presentano una data di scadenza: per consultarli i soggetti interessati devono recarsi sul sito web di Randstad e utilizzare nel motore di ricerca presente in homepage la keyword "autista con patente B". In questo modo il candidato ha la possibilità di scorrere la lista degli annunci pubblicati e di scegliere quella maggiormente adatta alle proprie esigenze.

Per candidarsi gli aspiranti non devono far altro che cliccare sul pulsante "candidati ora" e inserire i dati richiesti.

Selezioni per autisti consegnatari nel nord Italia

Per alcune regioni del nord Italia, nello specifico Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte, Randstad sta selezionando autisti con patente B.

In Lombardia, a Cremona, si offre un contratto part time di 20/25 ore settimanali a un autista che si occupi di svolgere consegne nelle zone limitrofe nel raggio di 100 km. A Cantù si seleziona un autista che si occupi della consegna della merce ai clienti, mentre a Legnano si assume un'unità che si occupi delle consegne tramite furgone aziendale e delle attività di carico e scarico merci.

In Emilia Romagna, a Coriano, c'è una posizione aperta per un driver che si occupi sia delle consegne, sia delle operazioni di scarico e che, possibilmente, abbia già maturato esperienza in questa posizione.

A Reggio Emilia, invece, si assume full time un autista consegnatario per un vivaio della zona. Per Treviso, in Veneto, Randstad cerca un candidato disposto a lavorare quotidianamente su due turni giornalieri.

Per il Piemonte, a Gattico, c'è una posizione libera per un candidato che si occupi di svolgere le consegne per un'azienda del posto: sarà offerto un contratto di somministrazione e la retribuzione si aggirerà intorno agli 8,47 euro l'ora.

Assunzioni di driver in Abruzzo, Sicilia e Puglia

Per quanto riguarda il centro - sud, Randstad sta selezionando per un'azienda cliente un autista che si occupi delle consegne in provincia di Chieti e Pescara. In questo caso, è richiesto il possesso del mezzo e un'esperienza pregressa nel ruolo.

La filiale di Firenze, invece, sta conducendo un'operazione di ricerca nei confronti di un autista che si occupi del trasporto dei prodotti di un'azienda tessile.

Verrà considerato un requisito preferenziale l'aver già svolto questa mansione.

In Sicilia è aperta la ricerca di un addetto alla logistica che si occupi di svolgere consegne a Messina e provincia. In ultimo, in Puglia, un'azienda operante nel settore dei trasporti sta effettuando delle assunzioni per autisti disponibili a trasferte: nell'annuncio è richiesta la disponibilità a trasferimenti fuori regione e a effettuare il lavoro durante turni notturni.