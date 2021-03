Nuove opportunità lavorative in Euronics Italia. L'azienda, nata a Milano nel 1999 e leader nella distribuzione di prodotti elettronici di largo consumo, è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire negli store Euronics presenti su tutto il territorio italiano. Con più di più di 600 punti vendita ad insegna Euronics, Euronics City e Euronics Point e oltre 5000 dipendenti, il Gruppo recluta frequentemente nuove risorse da impiegare sia in sede che presso le proprie filiali. Al momento, la ricerca riguarda gli interessati a ricoprire il ruolo di addetto alle vendite, alla cassa e al magazzino.

Tutte le posizioni aperte sono rivolte ad ambo i sessi.

Le risorse interessate a far parte della squadra Euronics possono inoltrare domanda di candidatura alla posizione prescelta esclusivamente online. Sulla pagina interne ufficiale del Gruppo, nella sezione "Lavora con noi", è possibile consultare l'elenco delle Offerte di lavoro attive, i requisiti richiesti per accedere alla mansione e compilare il form di partecipazione alle selezioni messo a disposizione dall'azienda. La candidatura può essere inviata solo previa registrazione al sito Euronics.

Ruoli e caratteristiche dell'addetto alle vendite

L'opportunità di lavoro di addetto alle vendite presuppone una serie di responsabilità e competenze. Le risorse di occuperanno della gestione ottimale del punto vendita in cui saranno chiamate ad operare offrendo alla clientela assistenza tecnica e supporto in tutte le fasi del processo d'acquisto.

Inoltre, cureranno gli aspetti organizzativi ed espositivi dei locali garantendo il raggiungimento degli obiettivi assegnati nel rispetto delle informazioni fornite dal direttore del negozio. Fra le altre responsabilità, assicureranno la corretta disposizione dei prodotti nel punto vendita e dovranno apprendere tutte le tecniche comunicative di base per l'attività di vendita stessa.

Nessun diploma o altro titolo di studio è indicato da Euronics per svolgere la mansione di addetto alle vendite, così come non è richiesta alcuna esperienza lavorativa maturata in contesti analoghi. L'offerta di lavoro è attiva in tutta Italia.

La figura dell'addetto alla cassa

I candidati interessati al ruolo di addetto cassa avranno la responsabilità di gestire in modo ottimale tutte le procedure di incasso e di assistere i clienti relativamente alle modalità di pagamento degli articoli acquistati o circa l'adozione di eventuali servizi aggiuntivi come le richieste di pagamento tramite finanziamento.

Allo stesso tempo, trasferiranno i dati derivanti dalle procedure d'incasso all'amministrazione, regoleranno le politiche connesse ai resi, i cambi e eventuali reclami sui prodotti segnalati dai clienti al fine di assicurare agli stessi un'ottimale esperienza di acquisto.

Anche per questa posizione, Euronics non richiede il possesso di particolari titoli di studio o esperienze mentre la retribuzione sarà adeguata alla mansione svolta. L'offerta è attiva in tutto il territorio italiano.

I magazzinieri

Selezioni aperte anche per la figura di addetto al magazzino. Il candidato prescelto dovrà occuparsi della gestione dell'intera attività di magazzino collegato al punto vendita e delle spedizioni. Curerà l'elaborazione delle relative documentazioni prodotte dallo svolgimento di queste attività e assicurerà il ricevimento della merce in entrata e in uscita dai locali.

L'offerta di lavoro richiede come competenze: una precedente esperienza in gestione magazzino e ottime capacità relazionali e di auto organizzazione. Anche in questo caso, come per le altre posizioni, la selezione riguarda tutto il territorio italiano e la retribuzione sarà commisurata all'attività svolta.