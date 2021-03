MD è un noto marchio commerciale che distribuisce generi vari e nel suo portale del lavoro compaiono posizioni aperte come commesso e addetto al reparto ortofrutta. Dunque tali figure sono ricercate dall'azienda senza una data di scadenza per candidarsi online ma è importante che il candidato viva nella provincia del luogo di lavoro. A questo c'è da aggiungere che le due offerte lavorative sono rivolte sia a uomini che a donne e come requisito minimo per partecipare alla selezione è richiesto il possesso di un qualsiasi diploma di scuola superiore. Da ricordare che alcune di queste posizioni sono aperte ai lavoratori delle categorie protette.

Gli addetti vendita

Per quanto riguarda la posizione di commesso, MD cerca persone che dovranno occuparsi in primis di caricare i prodotti nelle scaffalature e sistemarli in modo da garantire un corretto assortimento; dopodiché dovranno anche assistere il cliente nelle scelte di acquisto ed eseguire le operazioni di cassa. I requisiti obbligatori richiesti sono quelli menzionati sopra, ovvero il diploma e la residenza nella provincia a cui appartiene il punto vendita in cui si andrà a lavorare. In aggiunta, sono preferiti coloro che abbiano un po' di esperienza nel settore e siano automuniti. Quanto all'inquadramento, nella descrizione di questo ruolo riportata nel portale aziendale si dice che il candidato dovrà svolgere turni anche nei giorni festivi ma non vengono specificati né il tipo di contratto di lavoro e né la retribuzione, per cui si presume verranno definiti durante il colloquio.

I negozi interessati alle assunzioni sono in provincia di: Ancona, Teramo, Varese, Ferrara, Modena, Torino, Caltanissetta, Siracusa, Iglesias, Foggia, Taranto, Bologna, Pavia, Como, Verona, Roma, Sondrio, Bari, Oristano, Venezia, Trieste, Brindisi, Lecce, Lucca, Caserta, Ravenna, Barletta, Bergamo, Bolzano, Campobasso, Chieti, Aosta, Ascoli Piceno, Alessandria, Mantova, Imperia, Parma, Piacenza, Cremona e Lodi.

Gli addetti al reparto ortofrutta

Nel reparto ortofrutta il futuro addetto dovrà: ritirare i prodotti in arrivo, sistemarli nelle apposite cassette e assicurare che siano allestite correttamente. Inoltre, egli avrà il compito di scartare ciò che risulta danneggiato o avariato, inventariare ed eventualmente rifornire la merce. Per essere idonei a questa posizione sono necessari la conoscenza di ogni prodotto ortofrutticolo e l'esperienza nello stesso campo; per gli altri requisiti, il contratto di lavoro e la retribuzione valgono invece le condizioni indicate per il ruolo precedente.

I punti vendita che assumono si trovano nelle province di: Varese, Bergamo, Brescia, Milano, Trento, Lucca, Torino, Venezia, Ravenna, Como, Mantova, Bologna, Vicenza, Genova, Savona, Piacenza e Cremona.

La candidatura online

Per inviare il curriculum online è necessario digitare md lavora con noi su un qualsiasi motore di ricerca per ottenere il link al portale indicato sopra. All'interno di questo bisognerà cliccare sul pulsante giallo 'Candidati' sotto l'area 'Posizioni aperte' per avere accesso alla pagina dedicata alle carriere e su 'Ricerche in corso' per avere subito l'elenco delle Offerte di lavoro. Una volta fatta la propria scelta tra quelle descritte finora, l'ultimo passo da compiere sarà cliccare il pulsante grigio 'Candidati' presente in fondo alla descrizione e seguire le indicazioni.