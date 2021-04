La catena di supermercati Lidl è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico. La campagna di recruiting è rivolta a laureati, studenti e diplomati anche senza esperienza. Le posizioni al momento richieste sono quelle di: addetti alla vendita part-time e a chiamata; operatori di filiale; commessi specializzati; junior real estate project manager.

Per tali posizioni non ci sono limiti d'età o scadenze temporali e la selezione rivola a entrambi i sessi. Per proporre la propria candidatura, dopo aver effettuato la registrazione su sito aziendale, occorre compilare tutti i campi e allegare il curriculum vitae.

Lidl avvia nuove assunzioni per junior manager e addetti alla vendita

La prima posizione aperta riguarda la figura di junior real estate project manager o giovane responsabile di progetto ed è rivolta ai laureati in architettura, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, ingegneria civile o edile oppure ai laureati in ambito economico gestionale (economia o ingegneria gestionale). Il candidato ideale deve avere spiccato interesse per il settore immobiliare, buone doti organizzative e di pianificazione. La risorsa infatti parteciperà alle attività di valutazione e di gestione delle operazioni immobiliari necessarie per l’apertura di un punto vendita. Il percorso formativo dura 12 mesi e permette di effettuare una job rotation in uno delle sedi regionali e di esser supportati nell'esperienza di lavoro.

Le sedi disponibili sono: Anagni, Arcole, Milano, Pontedera.

Lidl cerca inoltre anche addetti alle vendite che saranno chiamati a collaborare con il team per la gestione ottimale del punto vendita, dovranno provvedere al rifornimento dei prodotti sui bancali, preparare i nuovi articoli in promozione, gestire la cassa, sistemare e pulire i locali.

Fra i requisiti richiesti c'è il diploma di scuola superiore e non è richiesta una pregressa esperienza. Verrà offerto un contratto di lavoro part-time e organizzazione del lavoro su turni. Si cercano anche apprendisti addetti vendite per coloro che hanno un età compresa tra i 18 e i 29 anni, un diploma di scuola media superiore e nessuna esperienza pregressa nella grande distribuzione organizzata.

L'inserimento è con un contratto di apprendistato del settore commercio. Alcune fra le sedi di lavoro sono Civitanova Marche, Rieti, Ancona, Udine, Roma, Modena, Asti, Novara, Massa Lombarda (Ravenna), Bologna, Sassuolo (Modena), Venezia e Settimo Torinese.

Cercasi operatori di filiale e commessi specializzati

I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro come commesso specializzato sono: diploma di maturità o laurea, precedenti esperienze nella grande distribuzione organizzata, dinamicità e flessibilità. Il commesso si occuperà di curare l'aspetto del punto vendita, sostituire il capo filiale, verificare i prezzi, definire i turni del personale. Tale offerta prevede una retribuzione al minuto e altri benefit.

Tra le sedi di lavoro vi sono Imola (Bologna), Cuneo, Reggio Emilia, Trento, Belluno, Pavia, Jesolo, Costa Volpino (Bergamo), Ancona, Padova Roma, Verona, Treviso, Sciacca, Viareggio, Benevento, Verona, Cassacco, Modica, Rieti.

Un'altra figura ricercata è quella di operatore di filiale che si occupa delle attività operative all’interno del punto vendita, di ordinare i prodotti sugli scaffali. I requisiti che non devono mancare sono: orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, affidabilità e flessibilità, capacità di multitasking. In questo caso viene offerto un contratto di lavoro part-time e organizzazione del lavoro su turni, una retribuzione al minuto, altri benefit previsti dal sistema di welfare aziendale.

Le sedi di lavoro sono: Mirandola (Modena), Molinella (Bologna), Roma, San Martino Buon Albergo (Verona), Sarno (Salerno) Telese Terme (Benevento), Atripalda (Avellino), Torino, Verona, Caorle (Venezia), Canegrate (Milano), Parma, Forlì, Verona, Viareggio.

Altre opportunità per studenti: carrers day presso varie Università italiane

La Lidl inoltre sta organizzando dei carrers day ovvero dei giorni di recruiting in cui l'azienda concede la possibilità ai più giovani di entrare in contatto con questa realtà lavorativa. In particolare il career day in modalità online dell'Università di Camerino è fissato per il 21 aprile ed è rivolto a studenti, laureandi e laureati e darà loro l’opportunità di dialogare personalmente con i responsabili delle risorse umane di Lidl Italia.

Nel virtual job meeting Triveneto fissato il 22 aprile invece si dà la possibilità a laureandi, neo-laureati e giovani del Veneto e zona limitrofe di incontrare i responsabili di Lidl Italia, di scoprire le Offerte di lavoro, di interagire on-line chattando, di inoltrare il proprio curriculum vitae e di candidarsi alle posizioni aperte.

L'Università "Bocconi" di Milano invece ha organizzato la prossima edizione di virtual Bocconi&jobs online il 13, 14 e 15 aprile. Questa è un’occasione per sostenere colloqui di selezione in un’area dedicata. In collaborazione con la rete degli uffici placement degli atenei pugliesi, il career day Lavoro Bari – digital edition si svolge invece il 19 e il 23 aprile.

Durante tale evento i laureandi e i laureati registrati avranno l’occasione di conoscere le opportunità di inserimento e di carriera proposte da Lidl Italia. Infine il virtual job meeting Roma è fissato il 13 maggio, data in cui sarà possibile colloquiare direttamente con i responsabili della Lidl.