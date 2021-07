Il Ministero dell'Istruzione ha avviato la procedura per le immissioni in ruolo 2021/2022 destinate ai vincitori del concorso straordinario. Le operazioni si stanno svolgendo sulla piattaforma ufficiale del Miur, "Polis - Istanze Online". In alcune regioni, come la Toscana e la Lombardia, è già attiva la sezione utile alla scelta della provincia, mentre nei prossimi giorni i docenti a tempo indeterminato dovranno dedicarsi alla scelta delle istituzioni scolastiche.

Vincitori concorso straordinario scuola: avviata la procedura per le immissioni in ruolo

I vincitori del concorso straordinario scuola, ovvero coloro che siano riusciti a conseguire un punteggio di almeno 56/80 e rientrino nei posti messi a disposizione per la propria cdc nella regione in cui si sono candidati, sono chiamati a indicare le proprie preferenze. In particolare devono specificare le province e le istituzioni scolastiche in cui vorrebbero prestare servizio a partire dal prossimo anno scolastico e per almeno tre anni (due per coloro che rientrano nei posti accantonati e riceveranno la retrodatazione giuridica del contratto).

Assunzioni docenti a tempo indeterminato: come si svolge la scelta della provincia e della scuola su Istanze Online

I candidati al concorso straordinario che hanno superato la selezione hanno la possibilità di indicare le proprie preferenze mediante la piattaforma "Polis - Istanze Online". Dopo aver effettuato l'accesso tramite Spid, oppure con le proprie credenziali attive, è necessario recarsi nella sezione "Espressione preferenza provincia".

Una volta lette le informazioni complete fornite dal Miur riguardo alla procedura informatizzata, è possibile andare avanti e visualizzare tutte le province della regione in cui si è risultati vincitori.

Inizialmente tali province sono collocate in ordine sparso, a questo punto gli utenti, cliccando su delle freccette, potranno indicare in ordine di preferenza quelle in cui vorrebbero prestare servizio.

Qualora si intendesse scegliere un numero di province inferiore a quello disponibile, basterà cliccare sull'icona del cestino ed eliminare la provincia dall'elenco: in tal modo si risulterà rinunciatari per le stesse. Quando la procedura risulta conclusa, i docenti ricevono al proprio indirizzo di posta elettronica un documento pdf con l'elenco delle proprie preferenze.

Il Miur invierà ai docenti una comunicazione che indica la provincia assegnata loro in base al numero di posti utilizzabili per le immissioni in ruolo; gli insegnanti potranno, a questo punto, procedere alla scelta delle istituzioni scolastiche.