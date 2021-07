Per i docenti che hanno superato il concorso straordinario 2020/21 sta per aprirsi una nuova possibilità. Infatti, gli insegnanti che hanno raggiunto un punteggio di almeno 56/80 nella prova prevista per la procedura pubblica, si vedranno riconosciuta anche l'abilitazione all'insegnamento mediante l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi Gps I fascia: la notizia è trapelata da alcune fonti sindacali nella giornata del 21 luglio.

Vincitori procedura straordinaria: in arrivo una nota da parte del Miur

In arrivo novità per quanto concerne gli elenchi aggiuntivi di I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze: il Ministero dell’Istruzione avrebbe ricevuto le richieste, da parte dei sindacati, di concedere l’abilitazione ai docenti che hanno superato il concorso straordinario e avrebbe anche acconsentito a concederla.

Attualmente la scadenza per l'iscrizione agli elenchi aggiuntivi (tramite il portale del Miur "Polis - Istanze Online") è fissata al 24 luglio, tuttavia potrebbe subire una proroga qualora arrivasse la nota ufficiale da parte del Ministero.

I docenti che hanno superato il concorso straordinario per il ruolo al momento sono in attesa di scoprire quale provincia è stata assegnata loro per l'ottenimento della cattedra, tuttavia tale abilitazione potrebbe essere utile a coloro che sono risultati vincitori del concorso, ma non rientrano nei posti messi a disposizione dalla procedura per la propria classe di concorso.

Elenchi aggiuntivi Gps I fascia: la comunicazione dei sindacati

Cisl Scuola ha divulgato la notizia secondo la quale il Miur starebbe effettuando delle modifiche alla procedura informatizzata disponibile su "Polis - Istanze Online", al fine di permettere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia agli insegnanti presenti nelle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020.

Come requisito necessario a tale iscrizione, però, gli insegnanti devono anche aver svolto il proprio servizio nell'anno scolastico 2020/2021 con un contratto a tempo indeterminato oppure a tempo determinato con scadenza almeno al 30 giugno. Gli insegnanti che non sono in possesso di quest'ultimo requisito si vedranno riconosciuta l'abilitazione in seguito allo svolgimento dell'anno di prova.

Sul sito ufficiale del sindacato si legge anche che, a comunicarlo, è stato il Capo Dipartimento Istruzione, Stefano Versari, nel corso dell’incontro sui contingenti per le assunzioni in ruolo. La nota del Ministero dell'Istruzione è prevista per la giornata del 22 luglio, giorno in cui il Miur dovrebbe divulgarla mediante gli uffici scolastici regionali.