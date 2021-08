Dopo le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, per i docenti che hanno superato il concorso straordinario 2020, arrivano le immissioni in ruolo da Gps. In particolare le domande di adesione alla procedura potranno essere inoltrate a partire dal 10 agosto mediante la piattaforma dei Miur, "Polis - Istanze Online". Sullo stesso portale, inoltre, sarà possibile effettuare la scelta delle sedi in cui vorrebbero prestare servizio i docenti di prima e seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. Le cattedre che saranno assegnate sono quelle residuate dalle fasi precedenti (Graduatorie ad esaurimento e graduatorie di merito di concorsi), e dall'accantonamento dei posti per i concorsi ordinari ancora non disputatisi.

Assunzioni da Gps: i requisiti per le immissioni in ruolo

Potranno essere assunti in ruolo solo gli insegnanti che figurano nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze ed eventuali elenchi aggiuntivi. Per quanto concerne i docenti di posto comune, quest'ultimi devono aver accumulato almeno tre anni di servizio su posto comune presso un'istituzione scolastica statale negli ultimi dieci anni. Tale servizio deve essere stato prestato per la stessa classe di concorso in cui si entrerà in ruolo oppure per una cdc diversa che sia però un posto comune e non di sostegno, anche in un differente grado di Scuola. Potranno effettuare la richiesta anche i docenti di sostegno della prima fascia.

Per effettuare la procedura di assegnazione del ruolo da Gps è necessario compilare la propria domanda dal 10 al 21 agosto su "Polis - Istanze Online" con particolare riferimento alla "Dichiarazione possesso requisiti DL 73/2021 art. 59 comma 4". Mediante quest'ultima, infatti, i candidati dichiarano di essere in possesso dei requisiti necessari per accedere al ruolo.

Supplenze 2021/2022: i docenti sceglieranno 150 istituzioni scolastiche su Istanze Online

I docenti di prima e seconda fascia che intendono candidarsi per le supplenze annuali (con contratto al 30 giugno o al 31 agosto) devono presentare la propria domanda sempre sulla piattaforma del Miur "Polis - Istanze Online". Anche in questo caso la "finestra temporale" per poter compilare l'istanza sarà aperta dal 10 al 21 agosto nella sezione "Informatizzazione nomine supplenze".

In tale ambito i docenti selezioneranno la classe di concorso per la quale intendono candidarsi e le istituzioni scolastiche (fino a un massimo di 150 preferenze). Qualora non si indichi alcune sede oppure se ne indichi soltanto un determinato numero, si risulterà rinunciatari per le sedi non scelte.