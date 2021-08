È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2021 n.64, il bando di concorso pubblico del Mef per il reclutamento, a tempo determinato, di 500 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell'area III nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico e ingegneristico gestionale, chiamate a realizzare i progetti d'investimento del Pnrr. Lo stipendio di tali funzionari amministrativi si aggira intorno ai 1.857 euro mensili netti e gli stessi si occuperanno di gestione e rendicontazione dei fondi europei.

Le assunzioni sono così suddivise:

198 unità per il profilo economico;

125 unità per il profilo giuridico;

73 unità per il profilo statistico-matematico;

104 unità per il profilo ingegneristico gestionale, informatico, ingegneristico.

Tutte le assunzioni saranno a tempo determinato anche per oltre tre anni, ma non eccedente la data del 31 dicembre 2026.

I requisiti previsti dal bando e come presentare la candidatura

Tutti gli interessati possono presentare la candidatura per via telematica, entro e non oltre le ore 14 del 20 settembre 2021, mediante il sistema Step-One 2019. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestata.

Bisogna versare una tassa di concorso pari a 10 euro. Oltre ai requisiti generali (cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica ), c'è bisogno del possesso del seguente titolo di studio: laurea.

L'iter della selezione: dettagli

Il concorso prevede le seguenti fasi: una prova selettiva scritta, attraverso l'uso del Pc, anche in sedi decentrate; la valutazione dei titoli, si svolgerà dopo la prova scritta.

Ai titoli possono esser attribuiti massimo dieci punti (0,5 punti per ogni master di I^ livello; 1,5 punti per ogni master universitario di II^ livello; 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 2 punti per ogni diploma di specializzazione).

La prova scritta, distinta per codici concorso consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in un'ora con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti.

La prova viene superata con 21/30. La prova scritta relativa al profilo economico verte su: diritto comunitario, norme costitutive e organizzazione dell'Ue; regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'UE, finanziamenti dell'Ue; nozioni di contabilità dello Stato e degli enti pubblici; nozioni di diritto amministrativo, lingua inglese.

Per quanto attiene al profilo professionale giuridico le materie da studiare sono, oltre a quelle previste per il primo profilo, anche nozioni di diritto civile. Le materie da studiare del profilo professionale statistico-matematico sono: statistica, metodi statistici per l'analisi dei dati; matematica e scienze matematiche applicate; nozioni di diritto dell'Ue; nozioni di contabilità dello Stato e di diritto amministrativo; lingua inglese.

Per il profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale invece sono previste: l'informatica; le metodologie e strumenti di project management e anche quelle già citate. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,2 punti. Non è prevista la pubblicazione della banca dati.